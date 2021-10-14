Надежды больше нет: бывший муж сознался в убийстве многодетной матери из Кудрово, которую искали неделю

Бывший супруг сознался в убийстве 23-летней Анастасии. Фото: СОЦСЕТИ

Надежды родных 23-летней Анастасии, пропавшей матери троих детей, рухнули. Случилось самое страшное, о чем родственники говорили, но не хотели верить: бывший гражданский супруг девушки сознался в ее убийстве.

- В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, криминалистов и сотрудников полиции, удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности и установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался ранее не судимый сожитель женщины 1988 года рождения. Мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей, - сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по Ленобласти.

Сейчас оперативники выехали на то место, о котором сказал задержанный, чтобы найти останки погибшей женщины. Предварительно, это лесопарк в районе улицы Коммунны, где мужчина, как ранее заявлял, высадил супругу из машины.

Родственники Анастасии уже тогда заявляли, что девушка никогда не уходила надолго, не выключала телефон и не оставляла сумку с документами дома, как получилось в тот раз.

К поискам Анастасии с 9 октября были привлечены как правоохранительные органы, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Питер».

Отметим, что ранее в Следственном комитете отрицали, что занимаются делом о пропаже женщины. У Анастасии остались двое маленьких детей от первого брака и третий ребенок - от нынешнего гражданского мужа, с которым она разошлась перед убийством.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого до суда. Пока он задержан на 48 часов.

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Они считают, что он задержан. Однако в СКР это отрицают (подробности)