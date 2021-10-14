«Совесть имейте!»: Две красотки устроили истерику и отказались платить таксисту в Петербурге

В Петербурге хитрые пассажирки отказались платить таксисту за поездку. Фото: СОЦСЕТИ

Две веселые красотки устроили истерику и отказались платить таксисту в Петербурге. Водитель по имени Али снял конфликтную ситуацию и опубликовал ролик в своем «ТикТоке». Судя по записи, мужчина подвозил пассажирок в позднее время суток. По прибытии в место приложение такси показало, что дамы должны 389 рублей за поездку. Наличными. Те начали возмущаться и говорить, что наличными они почти не пользуются, поэтому водитель может «гулять». Али включил камеру телефона и попытался запечатлеть саботаж на видео, чтобы потом доказать свою правоту.

- Вы не хотите оплатить, я же показывал вам, что наличными. Полицию вызываете? Давайте. Вот, в приложении что написано? Это что за фигня? Совесть имейте! – вежливо негодует водитель.

Пассажирки вели себя расслабленно. Одна из них закурила. Другая начала снимать таксиста в ответ. Женщины несвязно, но пытались объяснить, что машину вызывала их подруга, которая должна была оплатить поездку, но ее высадили раньше.

- И что? В вашей машине ехали три человека. Вы… вызывали такси через ее приложение… Это что вообще за дичь? – отвечали дамы.

Неожиданно за водителя вступилась женщина, случайно проходившая мимо.

- Вы вроде бы нормально выглядите, но ведете себя как быдло! – обратилась очевидец к горе-пассажиркам. – Если он нерусский, то это не значит, что с ним можно как со скотом обращаться. Человек работает, у него есть семья.

К сожалению, остается неизвестным то, чем закончился конфликт. Обе стороны так и не ответили «КП-Петербург» на сообщения в соцсетях. Предположим, что водитель промолчал из-за скромности, а девушки – поскольку им стыдно.

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