«Это хобби»: Лихач на «Шкоде» отправился в СИЗО и попытался оправдаться за опасный прыжок в центре Петербурга

В Петербурге арестовали гонщика на "Шкоде", прыгнувшего на Лебяжьем мосту. Фото: пресс-служба судов СПб/ СОЦСЕТИ

Суд отправил в СИЗО 26-летнего стритрейсера Сергея Полева из Красноярска, который «летал»на своей «Шкоде» на Лебяжьем в мосту в Петербурге. Напомним, лихач снял свой эффектный, но опасный и хулиганский трюк на камеру и опубликовал в соцсетях. Установлением личности водителя занялись в ГИБДД. Оказалось, что горе-гонщик много раз попадал в поле зрения правоохранительных органов в родном городе.

Обычно стритрейсер разгонялся на черной «ласточке» за 200 км/ч и не раз попадал в ДТП. В Петербург он переехал уже без водительских прав, вдобавок укрываясь от службы в армии. Однако другого занятия молодой человек себе не нашел. Хайп и безрассудство довели его до уголовного дела по статье за хулиганство. После резонанса в СМИ гонщика оперативно задержали.

В суде 26-летний гость Петербурга был немногословен. Фото: пресс-служба судов Петербурга

В суде парень раскаиваться не стал, как и отвечать на вопросы. Однако он попытался объяснить свое поведение.

- В суде Полев пояснил, что трюки не направлены на заработок. «Это больше хобби», - поделился фигурант. В мере пресечения в виде стражи Полев смысла не увидел, так как машину, «все равно забрали», - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, гонщик до сих пор остается в статусе подозреваемого. В СИЗО он просидит минимум по 11 декабря 2021 года. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

- Дзержинский районный федеральный суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив молодого человека под стражу сроком на 2 месяца, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.