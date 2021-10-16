СК возбудил уголовное дело после смерти 11-месячной девочки, сбитой «Сапсаном» в Ленобласти

Горе-мать, 11-месячную дочь которой сбил "Сапсан" в Ленобласти, переходила пути в наушниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело после того, как в Тосненском районе Ленобласти «Сапсан» сбил 11-месячную девочку. Напомним, малышку срочно госпитализировали в больницу, но врачи не сумели ее спасти. Полиция сообщала, что 27-летняя мать проигнорировала красный сигнал светофора и попыталась перейти ж/д пути в неположенном месте у станции «Поповка». Машинист применил экстренное торможение и громко сигналил, но было уже поздно.

Как оказалось, горе-мать слушала музыку в наушниках, поэтому даже бровью не повела при переходе железной дороги.

- Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску, в результате чего девочка 2020 года рождения получила травмы различной степени тяжести и впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают членов локомотивной бригады, очевидцев и родителей, - передает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Добавим, что уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Но мать пока даже не подозреваемая. По этой статье виновному грозит до двух лет лишения свободы.