«Успела проголосовать и приготовить варенье»: В Петербурге попрощались с ветераном Зинаидой Корневой, собравшей 4,5 млн для медиков

В Петербурге простились с 99-летним ветераном и волонтером Зинаидой Корневой. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге на Большеохтинском кладбище 16 октября попрощались с участницей Сталинградской битвы Зинаидой Корневой. В начале пандемии ветеран Великой Отечественной запустила в интернете сбор средств для помощи медикам. На это ее вдохновил тоже, увы, ныне покойный участник Второй Мировой войны английский капитан Том Мур. Столетний ветеран собирал средства для врачей у себя на родине, а Зинаида Корнева решила последовать его примеру в России.

ПОСЛЕДНИЕ ПОДВИГИ ЗИНАИДЫ КОРНЕВОЙ

Ветеран Сталинградской битвы записывала видеоролики с фронтовыми воспоминаниями и выкладывала их в сеть. Меньше чем за месяца удалось привлечь 4,5 млн рублей.

А в этом году ветеран войны попросила Владимира Путина помочь со строительством реабилитационного центра для детей в Ленинградской области. К слову, президент наградил ветерана - вручил знак отличия «За благодеяние».

Бабушку отпевали в Никольской Большехохтинской церкви. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Спустя несколько месяцев после этого Зинаиды Корневой не стало. Она умерла 12 октября от старости в своей постели в окружении любящих родственников.

ОБЛАКА РАССТУПИЛИСЬ

Спустя четыре дня состоялись похороны. Промозглый петербургский октябрь наконец вступил в свои права. Все утро моросил холодный ледяной дождь, а резкие порывы ветра сдували с деревьев остатки пожелтевший листвы. Большехотинское кладбище. Зайдя за ограду, невольно обращаешь внимание на даты, выбитые на памятниках - тут лежит много долгожителей. И здесь обрела вечный покой Зинаида Корнева. Ей было 99 лет.

На траурной церемонии были только близкие пенсионерки-героя и несколько СМИ. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Как только к дверям в Никольской Большехохтинской церкви, расположенной прямо за воротами погоста, привезли гроб, облака на небе расступились и выглянуло солнце. Случайность ли?

Попрощаться с Зинаидой Антоновной пришли самые близкие: дети, внуки, правнуки и представители общественных организаций, которые поддерживали ветерана войны. При этом было много венков и цветов. Не только от родных но также от администрации Санкт-Петербурга и представителей Общероссийского народного фронта.

Облака на небе расступились, и солнце выглянуло на время траурной церемонии. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Собравшихся пригласили церковь на отпевание. Гроб с телом усопшей мгновенно заполнился цветами. Скромная служба прошла быстро.

«БАБУШКА УМЕРЛА В МОИХ ОБЪЯТЬЯХ»

Перед тем как гроб опустили в могилу, внучка Зинаиды Корневой Елена Фомичева рассказала о том, как прошли последние полтора года жизни ее бабушки. Ведь многие зрители, посмотревшие ролики с фронтовыми воспоминаниями удивлялись энергичности и бодрости 99-летней женщины. Однако многие, как вспоминает Елена, оставалось за кадром. Создание каждого видео стоило Зинаиде Корневой титанических усилий.

Некоторые венки на похоронах были от администрации Петербурга. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Бабушке было сложно даже просто встать. А еще накраситься, выбрать наряды. И записать видео не всегда получалось с одного дубля. Мы помогали ей с технической частью. Ведь в таком возрасте освоить программы для монтажа видео невозможно. Несмотря на то, что бабушке было тяжело, то что она делала продлило бабушке жизнь. Она говорила, что не умрет, пока может приносить людям пользу. Даже праправнуков пыталась учить читать - вспоминает Елена. - Первые три дня после смерти мы рыдали всей семьей. Но потом пришло облегчение. Бабушка прошла свой путь, прожила долгую жизнь и умерла в моих объятиях.

Перед смертью баба Зина успела отметить день рождения и приготовить сливовое варенье. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, Зинаида Корнева старалась быть активной до самых последних дней. В сентябре она даже сходила на выборы, 27 сентября отметила 99-летие и успела приготовить сливовое варенье. Лишь последние пять дней, как рассказала Елена, Зинаида Антоновна не вставала с постели.

Гроб с телом участницы Сталинградской битвы опускали в могилу, усыпанную еловыми ветками под военный марш. Рядом стоял скромный деревянный крест с табличкой «Зинаида Корнева 1922-2021».

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