Петербургские рестораны закупают роботов для проверки QR-кодов у посетителей

В Петербургских ресторанах система проверки QR-кодов у посетителей может заработать уже к середине ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уже в скором времени могут появиться роботы, которые будут проверять QR-коды у вакцинированных посетителей кафе, ресторанов и кино. Их поставкой займется компания-резидент фонда «Сколково», ранее уже разработавшая робота-гида, робота-учителя и робота-банкира.

- Робот будет сканировать QR-код и в случае если с ним все нормально, просить предъявить паспорт, - рассказал «Комсомолке» представитель компании Олег Кивокурцев. – После того, как оба этапа проверки будут успешно пройдены, робот оповестит об этом посетителя и пожелает хорошего дня. Если где-то возникла заминка – не тот код, или его данные не совпадают с данными паспорта – робот предупредит, что такому посетителю зайти в ресторан или кафе нельзя.

Дизайн роботов для проверки QR-кодов пока не известен, но вот так, например, выглядит разработанный компанией робот, который помогает пассажирам в аэропортах. Фото: vk.com/promobot

Олег Кивокурцев уточнил также, что закупка роботов для проверки QR-кодов – это не инициатива Смольного, и она вряд ли связана с недавними слухами о введении в Петербурге ограниченного доступа в места общественного пользования: частные компании принимают такое решение самостоятельно. На данный момент ведутся переговоры с 13 организациями, среди которых есть кафе, рестораны и кинотеатр. Помимо Петербурга поставлять роботов планируется также в Москву и Пермь.

- Процесс подписания таких контрактов довольно сложный и длительный, - признается Олег Кивокурцев. – Так что я думаю, если все сложится успешно, первые роботы появятся в Северной столице примерно через тридцать дней.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о планах Смольного ввести в Петербурге систему QR-кодов, как это было сделано ранее в ряде соседних городов и регионов. Конкретного решения по этому вопросу пока нет, все зависит от эпидемиологической обстановки – а она нас в последнее время не радует.