Кто такой Алексей Малышев: Найденный мертвым в Ленинградской области киберспортсмен

Кто такой киберспортсмен Алексей Малышев, найденный мертвым в Ленобласти Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В городе Никольское Ленинградской области нашли 23-летнего геймера, чемпиона ряда игр киберспорта Алексея Малышева. Молодой человек был без признаков жизни, весь в крови и почти без одежды. Парня госпитализировали в больницу, где он скончался от имевшихся травм. Рассказываем, кто такой Алексей Малышев.

Алексею Малышеву было 23 года. Еще учась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, он стал капитаном команды киберспортсменов, которые удачно выступали как на российских, так и на международных чемпионатах. Алексей увлекся компьютерными играми еще в детстве, но профессионально играть начал уже в вузе.

Алексей (справа) на WCAA 2020 International University Competition Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Студенческая команда, капитаном которой являлся Малышев, играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile. В составе Политеха Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем, золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition в китайском Даляне где парни взяли призовой фонд в более чем 1,3 миллиона рублей. Также он работал организатором турниров, интернет-маркетологом в киберспортивной организации.

Что стало причиной смерти Алексея Малышева, на данный момент неизвестно. Проверку проводит следственный комитет.

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