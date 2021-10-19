Полиция задержала предполагаемых убийц киберспортсмена Алексея Малышева

Подозреваемых в убийстве киберспортсмена в Ленобласти задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области полиция задержала трех человек, которые подозреваются в убийстве 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева. Ими оказались жители города Никольское, где и был найден окровавленный геймер. Об этом 19 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Под подозрение попали трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. По данным полиции, около 4 часов утра 17 октября Алексей Малышев вышел из квартиры своих друзей в Никольском, предварительно вызвав такси. Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомых ему человек, которые распивали спиртное возле магазина, - рассказали в полиции.

Парень начал общаться с мужчинами, после чего сел к ним в автомобиль "Газель". Однако в салоне авто новые знакомые набросились на Алексея и стали его избивать. После этого они бросили киберспортсмена в багажное отделение, отвезли на старое Никольское кладбище, где продолжили избивать до потери создания.

Изначально мужчины бросили Алексея на кладбище, но спустя время вернулись. Увидев, что парень еще дышит, они снова погрузили его в машину и отвезли к гаражам, где утром его уже обнаружили прохожие. Молодой человек скончался в больнице.

Напомним, что по факту уже возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемые находятся в следственном комитете, где следователи выясняют причины такого зверского поступка.

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