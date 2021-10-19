Жестоко избили и бросили на кладбище: Киберспортсмен, убитый из-за случайной ссоры, зарабатывал миллионы на компьютерных играх

23-летний киберспортсмен, предположительно, умер от рук незнакомых людей ФОТО: соцсети

Киберспорт - сейчас как никогда на слуху. Российская команда из Team Spirit, ставшая международными чемпионами вернула интерес к компьютерным играм для многих. Успел ли сказать 23-летний геймер из Петербурга Алексей Малышев трем случайным знакомым перед смертью, что зарабатывает деньги именно так - сейчас выясняют следователи. А пока силовики разбираются в причинах конфликта, "КП-Петербург" поговорила с друзьями Алексея и узнала, что предшествовало его гибели.

ДЕНЕЖНОЕ ХОББИ

Алексея нашли в городе Никольское Ленобласти возле гаражей. Парень лежал по пояс голый, без обуви и сильно побитый. Заметил его прохожий, который и вызвал скорую и полицию. Малышева забрали в гатчинскую больницу, но спасти не смогли.

- По дороге в больницу парень скончался. Было установлено, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате жестокого избиения. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, - рассказали в полиции.

Киберспорт стал для Алексея не просто хобби, но и главным делом ФОТО: соцсети

В само Никольское парень поехал для встречи с друзьями. Именно от них он вышел в четыре часа ночи, вызвав такси. По рассказам знакомых, Алексей всегда был общительным человеком. Многих друзей в студенческие годы он обрел как раз благодаря своему увлечению киберспортом.

- Я тоже учился в Политехе. Мы с Лешей познакомились на одном из турниров. Так легко нашли общий язык. Правда пересекались мы только на соревнованиях, - рассказал «КП-Петербург» знакомый Малышева Михаил. - Вообще Леша был тем человеком, который двигал это направление в университете.

Алексей Малышев действительно успел сделать многое для развития киберспорта не только в своем вузе, но и в Петербурге в целом.

- Когда только начинались межвузовские соревнования в городе, он сразу начал набирать команду - был ответственным за сбор. Всего нас было человек 20, сам Леша не играл, он занимался организационными вопросами, - вспоминает его друг Дмитрий. - Ему это очень нравилось. Мы последний раз общались еще зимой, он же уже в магистратуре учился, планировал получить диплом, но продолжить заниматься киберспортом. Он уже тогда начал на этом зарабатывать.

Парень планировал и дальше развиваться в выбранном направлении ФОТО: соцсети

По рассказам друзей, хобби действительно приносило молодому человеку деньги. Он зарабатывал как на организации соревнований, так и на победах своей вузовской команды.

- Мы отдавали ему часть от выигрышей, это же все-таки были общие победы, - вспоминает один из участников команды.

Самой громкой победой сборной с участием Алексея стал выигрыш на турнире по киберспорту WCAA 2020 International University Competition в китайском городе Далян. Тогда ребята привезли домой больше 1,3 миллиона рублей, которые разделили между собой.

- Я был с Лешей на том турнире. Он тогда меня очень хорошо поддержал, - рассказал «КП-Петербург». - Для меня это было очень ответственное мероприятие, я нервничал. Из-за этого немного изменился стиль игры и я допустил одну из ключевых ошибок. Сразу начал себя сильно корить из-за этого, а Леша смог так быстро найти нужные слова и подбодрить меня. Это зарядило на последующие игры. Так мы и забрали победу.

Перед смертью парень был в гостях у друзей неподалеку от Петербурга ФОТО: соцсети

ХОТЕЛ МНОГОГО ДОБИТЬСЯ

В киберспорт Малышев привел очень много ребят, многим помогал и подсказывал. А сам он туда попал по чистой случайности, о чем рассказал на студенческом интервью после приезда из Китая.

- Все началось после того, как я сломал руку в летнем лагере. По возвращении домой не знал, чем себя занять. Увидел, как брат играет в «World of Tanks», и тоже попробовал. Именно с этой игры во мне проснулся большой интерес к компьютерным играм, - рассказал тогда молодой человек.

В этом же интервью он отметил, что на тренировку команда тратит от пяти часов ежедневно. Для них это больше, чем просто хобби. Поделился Алексей и планами на жизнь. Рассказал, что хочет получить «корочку», но свое увлечение бросать не собирается, будет в этом развиваться и дальше:

«Говоря о своей главной цели - это, в принципе, желание чего-то добиться. Когда я побеждаю в том или ином турнире, я чего-то добиваюсь. Но сейчас для меня этого уже мало».

В Политехническом университете Петербурга он активно развивал киберспорт ФОТО: соцсети

ЗЛОСЧАСТНАЯ ТРОИЦА

Осуществить задуманное парень не успел, он даже не дописал диплом, который должен был защитить уже в этом году. После той самой посиделки с друзьями Алексей вышел на улицу в ожидании такси. Там, по версии следствия, он и встретил своих будущих убийц.

- Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали спиртные напитки возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем киберспортсмен сел в автомобиль, принадлежавший одному из мужчин, - сообщают в полиции.

В этой машине на него и напали - набросились и начали бить. После этого парня положили в багажник и отвезли прямиком на кладбище. На этом они, по версии СК, не остановились. Мужчины продолжили избиение, пока парень не потерял сознание. Только после этого троица уехала, оставив Алексея одного.

- Спустя некоторое время подозреваемые вернулись, - сообщает СК. - Убедившись, что потерпевший еще дышит, они вновь погрузили его в багажник и отвезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы.

После этого мужчины уехали, загнали машину в гараж и разошлись по домам. Наслаждаться домашним уютом им оставалось недолго. Прохожий нашел избитого Алексея в обед следующего дня. А вот уже через день после его смерти всех троих задержали. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто мог убить киберспортсмена Алексея Малышева: Новые подробности расправы над чемпионом

Окровавленного 23-летнего геймера нашли за гаражами в городе Никольское в Ленинградской области. Парня пытались спасти, но он умер. Рассказываем, что известно о том, кто мог убить киберспортсмена Алексея Малышева (подробности)

Чемпиона киберспорта Алексея Малышева нашли мертвым в Ленобласти

Парень лежал по пояс голый возле гаражей в городе Никольское (подробности)