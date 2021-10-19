Кто мог убить киберспортсмена Алексея Малышева: Новые подробности расправы над чемпионом

Стали известны подробности гибели чемпиона киберспорта Алексея Малышева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трагическая смерть настигла чемпиона киберспорта из Санкт-Петербурга Алексея Малышева. Еще еле живого 23-летнего молодого человека нашли утром 17 октября 2021 года в городе Никольское в Ленинградской области. Однако уже в больнице он умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело и уже выяснил, кто мог убить киберспортсмена Алексея Малышева. Рассказываем новые подробности гибели чемпиона.

СМЕРТЬ АЛЕКСЕЯ МАЛЫШЕВА

Утром 17 октября 2021 года 23-летнего Алексея нашли возле гаражей у дома 36 по Зеленой улице в городе Никольское Ленинградской области. Парень был весь в крови, но еще дышал. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в больницу в Гатчине. Однако там парень скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Следователи оперативно установили предполагаемых убийц киберспортсмена. Ими оказались трое жителей Никольского в возрасте от 30 до 33 лет. Именно их в ночь накануне гибели встретил Алексей. Рассказываем хронологию событий.

После гибели чемпиона были задержаны три человека Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Около 4 часов ночи Алексей вышел из квартиры своих друзей в Никольском, где был в гостях. Предварительно парень вызвал такси, однако им так и не воспользовался. Выйдя на улицу, он встретил троих мужчин, которые распивали алкоголь возле местного магазина. Киберспортсмен стал разговаривать с незнакомцами, после чего зачем-то сел с ними в "Газель", которая принадлежит одному их них.

В машине мужчины начали избивать Алексея. Парня были до тех пор, пока он не ослаб. После его забросили в багажное отделение "Газели" и отвезли на старое Никольское кладбище, где продолжили избивать до потери сознания, бросили и уехали.

Спустя время мужчины решили все же вернуться. Увидев, что геймер еще дышит, снова погрузили в автомобиль, отвезли к гаражам в ста метрах от больницы и выбросили из автомашины. Затем они загнали "Газель" в гараж и разошлись по домам.

Всех троих подозреваемых задержали. Расследование продолжается.

Напомним, что Алексей Малышев был капитаном студенческой команды по киберспорту от Политехнического университета. Ребята играли в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile. В составе Политеха Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем, золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition в китайском Даляне где парни взяли призовой фонд в более чем 1,3 миллиона рублей.

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