Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге: Куда пустят без сертификата о вакцинации

Где в Петербурге пустят без QR-кода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице с 1 ноября 2021 года начнут вводить систему пропусков в общественные места по QR-кодам. Теперь горожанам и гостям придется предъявлять сертификаты о вакцинации, либо справку о медотводе. Но будут места, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге. Рассказываем, куда пустят без сертификата.

МАГАЗИНЫ

QR-коды на посещение магазинов, ТЦ, баров и ресторанов начнут действовать с 1 декабря. Но без QR-кода можно будет посещать аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, а также те, у которых нет зала обслуживания. В заведения общественного питания, которые можно будет посещать без QR-кода, входят производственные столовые, а также те, которые располагаются на вокзалах и в аэропорте.

СПОРТ И ВЫСТАВКИ

С 1 ноября 2021 года QR-код в Петербурге надо будет обязательно показывать при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий. Но это правило не распространяется только на те мероприятия, где число посетителей не превышает 40 человек. Также QR-коды не потребуются детям и подросткам до 18 лет.

Кроме того, QR-код не потребуется в общественном транспорте. Но там усилят контроль за ношением масок. В том числе, начнут штрафовать тех, кто носит их на подбородке, не защищая органы дыхания.

В остальных случаях QR-код потребуется везде. Подробнее читайте в материале "КП".

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