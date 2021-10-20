«Домашний Ренесанс»: В парадной дома в Петербурге обнаружили искусную копию «Сикстинской мадонны»

В Петербурге нашли парадную с "Сикстинской мадонной". Фото: instagram.com/comrade_bobroff

В парадной дома №144 на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге обнаружили копию знаменитой «Сикстинской мадонны». На картину наткнулся фотограф Руслан Бобриков, снимки с места опубликованы в его Instagram-аккаунте. Мужчина рассказал «КП-Петербург», что не в курсе подлинной истории появления копии легендарного произведения Рафаэля, но, вероятно, ее создал местный житель.

- Если кто-то думал, что вывезенная под конец Второй мировой войны в Советский Союз «Сикстинская Мадонна» Рафаэля была передана в 1955 году властям ГДР, то он глубоко ошибался, ведь в Дрезденской картинной галерее находится хоть и качественная, но копия. А оригинал тем временем дожидается своего звездного часа в одной из многочисленных петербургских парадных, - шутит фотограф.

Комментаторы отмечают, что парадная похожа на идеальную, этакий «домашний Ренесанс», куда всегда хочется возвращаться после тяжелого трудового дня. Теперь некоторые петербуржцы жаждут попасть в доходный дом Батуева ради хотя бы пятиминутного эстетического наслаждения. Думается, такое городские коммунальщики точно не закрасят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двери в прошлое: Пять старинных домов в Петербурге, где входам в парадные вернули исторический облик

Собрали примеры бережного отношения горожан к облику Северной столицы (подробности)

Дорожники уничтожили разноцветные мозаики, прикрывавшие ямы в центре Петербурга

Зато на участках в Семенцах будет новый асфальт (подробности)