Братья-циклоны «Хендрик и «Игнатц» готовятся затопить Петербург в пятницу, 22 октября

Метеорологи прогнозируют страшный шторм в Петербурге в пятницу, 22 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Братья-циклоны «Хендрик и «Игнатц» готовятся обрушить на Петербург штормовой ветер и наводнение в пятницу, 22 октября. Об этом предупредил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. По словам метеоролога, порывы ветра в Северной столице будут достигать 25 м/с, а на Финском заливе все будет еще страшнее – до 31 м/с. По шкале Бофорта это именуется «жестоким штормом», до показателей урагана остается совсем немного. Не стоит забывать и о ливнях, что придут в город, но пройдут только местами.

Те самые "два товарища", что идут на Северную столицу России. Фото: instagram/weatherlocator

Напомним, в Петербурге заблаговременно закроют створы дамбы, дабы избежать наводнения. Кроме этого власти распорядились запечатать входы в городские парки, сады и скверы на время штормовой погоды. Обеспокоены и в МЧС – спасатели просят не ходить возле шатких конструкций, закрыть окна в доме и, в целом, смотреть в оба.

- Мощная и глубокая циклоническая депрессия, состоящая сразу из нескольких циклонов, названных нашими немецкими коллегами «Хендрик» и «Игнатц», готовится обрушить на северо-запад России сильный ветер. В Петербурге ситуация способствует формированию нагонного наводнения, - рассказывает синоптик Михаил Леус.

Не исключено, что работы у коммунальщиков и спасателей МЧС будет много. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метеоролог прогнозирует, что пик порывов ветра придется на период с 14:00 по 19:00 в пятницу, когда горожане как раз начнут расходиться по домам. Ослабление стихии ожидается только в ночь на субботу, 23 октября.