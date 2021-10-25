Работа ТЦ и фудкортов во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что открыто и нужен ли QR-код

Как будут работать ТЦ и фудкорты в Петербурге во время локдауна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица практически замирает на время нерабочей недели. Заведения общепита, магазины, спортзалы, салоны красоты - все закрываются. Однако некоторые места все же будут доступны. Рассказываем, как будет осуществляться работа ТЦ и фудкортов во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года, какие магазины будут открыты и понадобится ли QR-код для посещения.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Работа торговых центров во время локдауна в Петербурге продолжится. Однако в них будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинаций. Последние продолжат работу по обычному графику для того, чтобы за время нерабочей недели уровень вакцинации в городе мог вырасти до 80% среди населения.

На входе в торговые центры у посетителей проверять QR-коды не будут, так как они не нужны для того, чтобы посещать продуктовые магазины и аптеки, а уж тем более пункты вакцинации. Основное правило - наличие защитной маски.

ФУДКОРТЫ

Раньше фудкорты сильно страдали во время ограничений. Но теперь власти Петербурга разрешили им продолжить работу во время локдауна. Так, с 30 октября по 7 ноября фудкорты в Северной столице смогут работать только на вынос или доставку. Продавать еду на подносах и размещать посетителей за столиками запрещено. Добавим, что для покупки еды в фудкорте QR-код также не потребуется, так как сертификаты о вакцинации для мест общественного питания вводятся в Петербурге только с 1 декабря.

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