«Заманил к себе лошадкой»: Сын судьи изнасиловал и убил 10-летнюю девочку и 13 лет ходил на свободе

Родные девочки уже не верили, что убийцу найдут Фото: предоставлено "КП"

- Мы до сих пор ездим к ней на могилу. Каждый год. В ее день рождения в октябре. Вот последний раз были на днях, - вздыхает Дарья Маслакова.

Сейчас Дарье 25 лет. У нее уже свой муж и ребенок. Даша была лучшей подругой пропавшей 13-лет назад Лили Маркиной (имя девочки изменено - прим.ред.). У Лили тоже могли быть сейчас дети, муж и грандиозная спортивная карьера. Но 27 июня 2008 года 10-летняя школьница вышла из дома и не вернулась. Спустя две недели девочку нашли в парке «Романовка» у ее дома. Школьница была изнасилована и задушена. Убийцу искали по всему миру, к делу подключались даже эстонцы, которые подозревали, что маньяк бежал к ним. Но все эти 13 лет подозреваемый никуда не бегал, жил в соседнем дворе и ходил под носом у следователей…

«УШЛА ИЗ ДОМА ПОСМОТРЕТЬ НА ЛОШАДЕЙ»

10-летняя Лиля Маркина была прилежной ученицей, скромной девочкой, спортсменкой. Занималась профессиональными лыжами. Ходила на тренировки к педагогу Татьяне Маслаковой на лыжную базу Александра Маслакова.

Дочь Александра и Татьяны Дарья – как раз и была лучшей подругой Лили.

Школьница любила спорт и походы (на фото она в центре в спасательном жилете) Фото: предоставлено "КП"

- Она была на год младше меня, - рассказала «КП-Петербург» Дарья. – Мы с ней были лучшими подругами. Она мне сразу понравилась. Такой тихий ребенок, светлый. Очень хорошо воспитанная. Родители там прямо душу в нее вкладывали. Она была ну очень культурная, придет на тренировку, с каждым поздоровается. При этом Лиля была бдительный ребенок, но доверчивый. Она всегда всем предлагала свою помощь. Помню, ходили с ней в поход. Там комары были, сел на нее один, я ей кричу: «Убивай его!». А она вздыхает: «Мне его жалко». Так и не убила.

Лиля пропала 27 июня 2008 года в четверг. После ее исчезновение «КП» писала о странностях в ее деле. Девочка ранним утром ушла на тренировку по лыжам и как в воду канула. И только позже выяснилось, что тренировку в тот день отменили. И Лиля знала об этом (ее предупредили об этом как раз Даша), но все равно пошла. Причем ушла из дома раньше обычного.

Сейчас «КП» выяснила, почему так произошло.

- У нас в четверг должна была быть тренировка, - вспоминает Даша. – Мы должны были встретиться, но мама из-за дел отменила эту тренировку. И я Лилю предупредила об этом за день. Мы в среду с ней встретились, я ей сказала: «Занятий не будет, мы с родителями уезжаем в Петербург». Но Лиля все равно пошла. Это было очень странно. Многие думали, что она просто забыла о том, что все отменилось. Но я думаю, что на самом деле Лиля пошла просто прогуляться. У нее бабушка сильно болела, была лежачая. И Лиле достаточно тяжело было все это наблюдать. Из-за бабушки я у нее дома всего пару раз была, хотя у меня в гостях мы были постоянно. И в тот день Лиля, как я поняла, пошла в парк, где мы тренировались. Там часто гуляли лошади из местного конного клуба. Она любила на них смотреть.

УБИЙЦУ ИСКАЛИ ДАЖЕ ЭСТОНЦЫ

После пропажи Лили Дашу часто вызывали на опрос. Спрашивали – где они любили гулять, куда ее подруга могла пойти. Даша все время указывала на тот самый парк «Романовка» с лошадьми. Волонтеры и милиционеры тогда прочесали весь парк от и до. Но не нашла ни следа.

- В ее поисках принимали участие все, кто только мог, - вздыхает сестра Лили Диана. – Мне было 15 лет, но даже я ходила и искала ее. Мы не могли понять, что могло произойти. В тот день ведь все было обычно. Лиля сказала всем, что пошла на тренировку. Мы и предположить не могли, что с ней такое произошло.

Школьница (третья справа) ушла на лыжи и пропала Фото: предоставлено "КП"

И только спустя две недели на тело Лили в «Романовке» наткнулись случайные прохожие. Уже тогда было понятно – труп туда подкинули.

Силовики развернули широкомасштабные поиски убийцы. К ним подключились даже эстонские полицейские, которые считали, что маньяк сбежал к ним через границу. Зарубежные силовики расследовали изнасилование и убийство девятилетней девочки в Нарве. Хоть преступления и произошли с разницей в четыре года, почерк преступников был один и тот же.

Да и эстонцы тогда были в отчаянии. Они тоже четыре года не могли найти своего убийцу.

- Мы всерьез рассматривали версию, что эти два убийства могут быть связаны между собой, - рапортовал тогда руководитель криминального бюро местной префектуры Тарво Крууп.

Судмедэксперты из Эстонии отправляли в Кингисепп результаты ДНК-теста своего подозреваемого. А потом криминалисты обеих стран сели и изучили всех, кто пересекал границу Россия-Эстония за эти четыре года. Просмотрели сотни людей, но никто из них серьезных подозрений у них не вызвал.

«УБИЙСТВО ЛИЛИ РАЗРУШИЛО ЕЕ СЕМЬЮ»

Больше всего отсутствие ответов на вопрос – "кто и почему убил 10-летнюю Лилю", ударил по семье. Родители так и не смогли пережить горе, и в итоге брак распался.

- Они развелись, как я понимаю, из-за этого случая (убийство – прим.ред.), - поделилась с «КП» тренер по лыжам Лили Татьяна Маслакова. - Я видела потом маму Лили. Она замуж вышла. Маленький мальчик у нее родился. Мы до сих пор с ней здороваемся и общаемся. А вот папу Лили я не видела уже давно.

Силовики думали, что преступник бежал через границу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теперь Маслаковы и родители Лили каждый год ездят на кладбище на могилу девочки. Но обе семьи делают это отдельно друг от друга.

- Лилю я все время вспоминаю. Даже спустя 13 лет я не могу сказать, что у меня отлегло. Тем более, что с ее родителями мы почти не общаемся. Мне кажется, они винят нашу семью в том, что их дочь ушла к нам на тренировку, - вздыхает подруга Лили Даша.

Сама же семья спустя 13 лет потеряла веру, что убийцу когда-нибудь отыщут.

- Все эти годы я вспоминала свою дочку. Каждый день, - поделилась с «КП» мама девочки Ирена. – Я думала, что убийцу не задержат, раз его сразу не смогли найти. Своих версий о том, кто это был, я старалась не выдвигать. Мне было очень тяжело.

Мать, отец и сестра девочки сейчас живут отдельно. Они периодически созваниваются, но всегда стараются не говорить вслух о горе.

- Я тоже все эти годы вспоминаю Лилю. Я просто не знала, как с этим быть, - признается сестра школьницы Диана. – Но сам случай с родителями мы не обсуждали даже сейчас, когда убийцу поймали…

«СЫНУ ПОМОГЛА УВАЕЖАЕМАЯ МАТЬ-СУДЬЯ»

Подозреваемого в убийстве задержали только спустя 13 лет. И хоть его искали по всему миру, оказалось, что все это время он жил в соседнем доме. И даже поначалу был задержан милиционерами. Но позже отпущен… Дело в том, что им оказался сын местной уважаемой судьи…

Сын судьи отрицал свою вину Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Андрею Орелкину 57 лет. Местные всю жизнь считали его странным. И 13 лет назад все свидетели указывали именно на него.

- Изначально, когда Лиля пропала, все сразу на него думали, - признается подруга Лили Даша. – Когда меня на допрос вызывали, я на него указывала. Потому что у нас он всегда вызывал подозрения еще до этого случая. Дело в том, что он часто приходил к девочкам в парк, где мы тренировались. Все время смотрел на нас, наблюдал. Вечно подойдет к ребенку, попробует поговорить. Он пытался втереться в доверие. Спрашивал у нас: «Любишь лошадок?». Или: «А что вы тут делаете?». Странный был. И доверия у детей к нему не было.

На Орелкина давали показания не только дети, но и взрослые.

- Были подозрения на него, потому что он всегда был один, все время ходил и смотрел на детей, - негодует тренер по лыжам Татьяна Маслакова. – Он никогда нигде не работал. И мы часто видели его в том самом парке. За всеми подсматривал. С девушками пытался знакомиться. Но у него не особо получалось. Потому что он маменькин сынок такой. Они жили только вдвоем. И он от нее сильно зависел. Мать постоянно все делала за него. Даже дрова собирала она одна. Его же я никогда не видела за работой.

Андрея Орелкина поначалу задержали и даже, как говорят местные, держали в камере. Но мать Андрея – уважаемая судья - тут же включила свой ресурс и стала защищать сына.

Имя судьи вписано в историю городского суда

- Она была очень влиятельной, - делится Татьяна Маслакова. – Ее имя достаточно громко звучало в городе. О ее полномочиях говорит даже то, что она сумела перебраться к нам сюда в дом возле Романовки. Хотя здесь в тот момент не селили уже никого. А наоборот – расселяли. Ведь в планах было построить мост, уже и проекты все были. А дома мешали. Но она каким-то образом повлияла, купила себе участок, а мост не возвели до сих пор.

Имя и фото народной судьи Нины Ивановны Орелкиной до сих пор можно найти на сайте Кингисеппского суда в разделе история. Представительница Фемиды кроме всего прочего была жительницей блокадного Ленинграда и членом общественных организаций.

- Ее сына допрашивали, но поначалу он не сознавался, - делится подруга Лили Даша. – И, как я поняла, мать ему помогла. Сами подумайте, у судьи дома произошло изнасилование и убийство девочки – в такое не каждый поверит.

«ЗАМАНИЛ К СЕБЕ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДОК»

Сейчас судья уже умерла, старое дело подняли и стали изучать. Все указывало на Андрея и его вновь задержали.

- В июне 2008 года у парка «Романовка» мужчина встретил девочку и пригласил к себе домой, где совершил изнасилование, после чего задушил ребенка, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Затем ночью он вынес труп девочки в парк «Романовка». Задержанного мужчину сотрудники уголовного розыска передали в следственные органы для проведения процессуальной проверки.

Сейчас мужчину отравили под арест Фото: СОЦСЕТИ

К себе домой девочку подозреваемый заманил с помощью… лошадей. Судя по всему, сказал, что у него есть картинки или литература на эту тему.

- Сейчас я понимаю, что Лиля в плане животных была ведомом ребенком, ее можно заинтересовать только словами: «Пойдем, на лошадок посмотрим». Сейчас в этом деле все сходится, - вздыхает подруга Лили Даша. – Все знали, что Ляли любила лошадок. Мы ведь с ней все время гуляли и их разглядывали. Видимо, этим преступник и воспользовался. Но мой главный вопрос – почему его поймали только сейчас?

Сейчас мужчину уже взяли под арест. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Но местные боятся, что обвиняемого признают невменяемым и вместо колонии отправят в больницу…

В СУ СКР по Ленобласти "КП" не стали комментировать эту историю.

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