Ограничения в нерабочие дни в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: QR-коды и закрытые ТЦ

Какие будут ограничения на время нерабочих дней в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не стал вводить жесткий локдаун. Однако ограничения в нерабочие дни в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года все же будут. Рассказываем, что будет запрещено, а где потребуется QR-код.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕРАБОЧИЕ ДНИ

С 30 октября по 7 ноября в Ленинградской области закрываются все торговые центры площадь 36 тысяч квадратных метров и более. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос.

Запрещаются дискотеки, ночные клубы и концерты. С 8 ноября вход в эти места развлечения только по QR-кодам.

С 30 октября гостиницы и отели смогут принимать посетителей только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или экспресс-теста при заселении.

QR-код или ПЦР с 30 октября потребуется для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню.

С 30 октября кафе, рестораны и бары смогут принимать посетителей только по QR-кодам или ПЦР-тестам. Тоже самое требование распространяется и на работников общепита, кроме тех организаций, которые оформили "ковид-паспорта".

В парикмахерские, где нет "ковид-паспорта", также с 30 октября вход по QR-кодам и ПЦР и обязательно их наличие у работников.

Музеи и театры смогут принимать посетителей или организованные группы только при наличии QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.

МФЦ с 30 октября по 7 ноября в работают обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.

КРАСНАЯ ЗОНА

С 30 октября в районах, которые относятся к "красной" зоне вводятся обязательные QR-коды. Это коснется Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского, Тихвинского, Сланцевского, Всеволожского, Киришского районов и Сосновый Бор. Кроме QR-кода о вакцинации также можно предъявлять QR-код о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, медотвод, а также ПЦР-тест за последние 72 часа. Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

Так, вход только по пропускам будет в ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, музеи, цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации.

Добавим, что такие же ограничения вступят в силу в "желтой" зоне Ленобласти с 15 ноября.

Также гражданам старше 65 лет, кроме тех, у кого есть иммунизация от коронавируса, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должный перевести таких сотрудников а удаленную работу.

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