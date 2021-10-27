Зарыдала и бросилась на шею адвокату: Жена расчлененного рэпера Картрайта освобождена в зале суда

Марина Кохал, обвиняемая в убийстве и расчленении мужа, расплакалась после освобождения из СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Сенсацией завершилось заседание городского суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения жене рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Судья отказал следствию в очередной просьбе продлить содержание под стражей и отправил подозреваемую в убийстве и расчленении мужа под домашний арест.

- Суд следствию отказал. Основания отпали. Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Марина Кохал расплакалась после того, как ее выпустили из "аквариума" для подсудимых. Фото: ОПС СПб

Адвокаты подозреваемой и ранее заявляли о том, что основные экспертизы по делу затягиваются, а почерковедческая, о чем сейчас говорило следствие, прося продлить арест, должна была быть назначена еще весной нынешнего года.

Кроме того, следствие в очередной раз поменяло версию способа убийства музыканта, считая, что он был введен в кому медикаментозным препаратом, а потом задушен. Тем не менее, доказательств этому следователи не предоставили.

- Адвокат Лукьянов сообщил, что все обстоятельства изменились и отпали, протокол допроса не так однозначен, причины смерти нет. Второй апелляционный суд указал, что обнаруженный событийный ряд может говорить о неприступном деянии Кохал. Событие не установлено. Адвокат Скурту пояснила, что за 8 месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой, - отмечает Объединенная пресс-служба.

Жена рэпера бросилась на шею своему адвокату Ирине Скурту. Фото: ОПС СПб

Прокурор просил принять во внимание, что тело расчленили, органы нашли не все, где органы Кохал не говорит. При этом сама Кохал сообщила, что ее об этом не спрашивали.

В итоге суд постановил освободить Марину Кохал и отправить ее под домашний арест.

Приставы открыли дверь помещение для подсудимых и жена рэпера впервые за полтора года оказалась без наручников. Она расплакалась и бросилась на шею своему адвокату Ирине Скурту.

Куда Марина Кохал направилась из суда, не уточняется. В СИЗО она находилась

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