Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2021 17:35

Первое видео Марины Кохал после освобождения из СИЗО

Суд Санкт-Петербурга отправил обвиняемую в убийстве Энди Картрайта под домашний арест. Показываем первое видео Марины Кохал после освобождения из СИЗО
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первое видео Марины Кохал после освобождения из зала суда

Первое видео Марины Кохал после освобождения из зала суда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Марину Кохал, жену рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, освободили из СИЗО и отправили под домашний арест. Суд Санкт-Петербурга в очередной раз не удовлетворил ходатайство следствия, так как оно сильно затянулось. Кохал провела за решеткой 15 месяцев, но доказательства ее вины так и не были собраны. Показываем первое видео Марины Кохал после освобождения из СИЗО.

- Я всю ночь не спала. Меня тошнило весь день. Я не ожидала ничего. Я очень рада, - сказала Марина корреспонденту "КП-Петербург".

Женщина сказала, что единственный ее план после освобождения из-под жесткой стражи - это увидеть ребенка, маленького сына, с которым ее разлучили, как только Марину задержали по подозрению в убийстве Александра Юшко (Энди Картрайта).

Сейчас Кохал назначен домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Как только Марину отпустили в зале суда, она заплакала.

Первое интервью Марины Кохал после освобождения из СИЗО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарыдала и бросилась на шею адвокату: Жена расчлененного рэпера Картрайта освобождена в зале суда

Суд отказал следствию в продлении ареста Марины Кохал (подробности)

Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из СИЗО под домашний арест

Больше года следствие не может найти доказательство убийства рэпера (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУмер Энди Картрайт, участник Versus Battle