Первое видео Марины Кохал после освобождения из зала суда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Марину Кохал, жену рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, освободили из СИЗО и отправили под домашний арест. Суд Санкт-Петербурга в очередной раз не удовлетворил ходатайство следствия, так как оно сильно затянулось. Кохал провела за решеткой 15 месяцев, но доказательства ее вины так и не были собраны. Показываем первое видео Марины Кохал после освобождения из СИЗО.

- Я всю ночь не спала. Меня тошнило весь день. Я не ожидала ничего. Я очень рада, - сказала Марина корреспонденту "КП-Петербург".

Женщина сказала, что единственный ее план после освобождения из-под жесткой стражи - это увидеть ребенка, маленького сына, с которым ее разлучили, как только Марину задержали по подозрению в убийстве Александра Юшко (Энди Картрайта).

Сейчас Кохал назначен домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Как только Марину отпустили в зале суда, она заплакала.

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