Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из СИЗО под домашний арест

Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал выпустили из СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 27 октября 2021 года, в Санкт-Петербурга состоялось очередное заседании по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Неожиданно суд отказал продлить заключение в СИЗО главной обвиняемой в убийстве Марине Кохал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера. И принял решение отказать следствию, - сообщила пресс-служба.

Такое решение было принято, так как Кохал уже больше года находится в СИЗО. Но следствие до сих пор не может установить то, как именно рэпер был убит, соотвественно, доказать вину его бывшей жены. По делу было назначено еще две экспертизы.

Кроме того, апелляционный суд указал, что обнаруженный событийный ряд может говорить о неприступном деянии Кохал. Так как следствие приняло затяжной характер, суд принял решение отправить обвиняемую в убийстве под домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда.

Напомним, что расчлененное тело музыканта уже больше года лежит в морге. Кохал заявляет, что летом 2020 года нашла тело мужа дома, он был уже мертв. А она просто расчленила его, чтобы скрыть от фанатов то, что он умер от передозировки наркотиков. Спустя несколько дней Марина заявил

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