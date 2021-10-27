Постановление незаконно, мы будем обжаловать: адвокат семьи рэпера Энди Картрайта заявил о несогласии с освобождением Марины Кохал из СИЗО

Антон Кобит не согласен с освобождением Марины Кохал и будет его обжаловать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адвокат родственников расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал решение Городского суда Петербурга, который отказался продлевать содержание в СИЗО жене музыканта Марине Кохал.

- Решение суда безусловно будет обжаловано, считаю его незаконным, так как оснований для освобождения (Кохал - прим.ред.) не имелось, - заявил журналистам юрист Антон Кобит.- То, что она освобождена из-под стражи и оставлена под домашним арестом, не говорит о ее невиновности. В дальнейшем дело поступит в суд и будет рассмотрено по существу.

Неустановление причины смерти, по мнению адвоката, не может говорить о невиновности Марины Кохал, на чем настаивает защита. До данным следствия, Жена рэпера сделала ему укол медпрепаратом, из-за которого он начал впадать в медикаментозную кому, а чтобы ускорить смерть, придушила супруга подушкой. После чего расчленила уже мертвое тело и расфасовала по пакетам.

Сама обвиняемая признает только факт расчленения тела супруга, который, по ее словам, скончался сам, без ее помощи.

- Дело действительно очень сложное, и по срокам «высокое». Видимо поэтому суд решил отправить Кохал под домашний арест. Мы ждем результатов третьей экспертизы и будем их внимательно изучать, - заявил Антон Кобит.

А защита обвиняемой, разумеется, была счастлива своей промежуточной победе., чего никто не скрывал.

- Наше ходатайство удовлетворили, мы рады. Это справедливо, никаких сомнений в законности нет, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Сергей Лукьянов.

Сама Кохал рассказала, что всю ночь не спала, ее тошнило. А сейчас она больше всего хочет увидеть ребенка, с которым не виделась полтора года.

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