Четверо мигрантов похитили и изнасиловали мужчину в Петербурге из-за переписки с женщиной

В Петербурге задержаны четверо мужчин за похищение и изнасилование парня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге четверо мигрантов похитили мужчину и изнасиловали его. Причиной тому стала интимная переписка с их знакомой. Ночью 27 октября 2021 года в полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные избивают его брата. Точный адрес он назвать не смог, лишь уточнил номер дома 9 по улице Ивана Фомина. На место выехала оперативная группа. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Полиция быстро отыскала нужную квартиру. В ней был обнаружен в избитом состоянии 21-летний парень, брат заявителя, - рассказал источник.

В этой же квартире на месте были задержаны четверо мужчин в возрасте от 22 до 28 лет. Все на миграционном учете не состоят. Один из них пояснил полиции, что утром 26 октября в одном из мессенджеров обнаружил переписку интимного характера между своей 39-летней знакомой и 21-летним парнем. После этого под надуманным предлогом он пригласил молодого человека в гости.

Когда парень пришел, мужчины набросились на него, начали избивать руками и ногами, а после совершили насильственные действия сексуального характера.

С места происшествия были сняты отпечатки пальцев, а также изъята стеклянная бутылка.

По факты были возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос о помещении задержанных в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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