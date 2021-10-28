Комздрав подтвердил, что вакцина «Спутник Лайт» в Петербурге закончилась

"Спутник Лайт" в Петербурге все. Остались только расписанные под пациентов дозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцина «Спутник Лайт» в Петербурге закончилась. Популярного препарата, которого для получения QR-кода нужен всего один укол, на складах нет. Это признают и в Комитете по здравоохранению. Но в прививочных пунктах он еще остался. Правда, все дозы уже расписаны.

- На фармбазе вакцины нет. В поликлиниках имеется порядка 35 тысяч доз на тех, кто записался. Этого хватит примерно до конца недели, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

В ведомстве отметили, что в похожей ситуации оказался не только Петербург, но и многие другие регионы России. И пока ясности по поставкам «Лайта» нет.

Зато его «старший « брат, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» и в наличии и в достатке. Отметим, что прививки фактически не различаются между собой, а «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент обычного «Спутника».

Напомним, что на дефицит «Лайта» в конце октября начали жаловаться жители Петербурга. Ажиотаж с прививкой однокомпонентной вакциной возник после ужесточения карантинных норм перед локдауном и введение систему QR-кодов. Записаться на заветный укол удавалось считанным единицам. Причем препарата не было не только в бесплатных, но и в платных клиниках.

Одновременно с этим, другие вакцины имеются в Петербурге в достатке, их дефицита нет.

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