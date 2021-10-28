Коды и входы: В Петербурге к проверке QR-кодов хотят привлечь полицию

Режим QR-кодов заработает в Петербурге уже с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чем ближе локдаун, тем большими подробностями обрастает грозящий Петербургу режим QR-кодов. «Комсомолка» узнала, кто и как будет проверять их на входе в общепит и торговые центры, а также что ждет тех, кто захочет схитрить.

«ОПАСАЕМСЯ КОНФЛИКТОВ»

QR-коды в Северной столице планируют вводить поэтапно. Первый этап начнется 30 октября и затронет музеи, театры, цирки, санатории и дома отдыха. Второй стартует 1 ноября, третий - 15 ноября, когда доступ непривитым и не болевшим будет ограничен на спортивные и конгрессно-выставочные мероприятия, в бассейны, фитнес-клубы и развлекательные заведения соответственно. Наконец, 1 декабря гайки закрутят окончательно – и без того немаленький список пополнят бары, рестораны, кафе и розничные магазины (кроме аптек, продуктовых и киосков).

Ограничения в Петербурге не снимут, пока от COVID-19 не привьется 80 % населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как пояснили «КП-Петербург» в городском управлении Роспотребнадзора, проверять QR-коды будут «уполномоченные сотрудники» организаций – то есть, те, кого на эту работу направит руководство. Но тут есть заминка – вместе с кодом надо показывать еще и паспорт. Чтобы не было возможности смошенничать. Но паспорт – как известно, штука тонкая, глубоко личная, и предъявлять ее человек строго должен только конкретному кругу лиц. Ни сотрудники ресторанов, ни охрана ТЦ в этот круг не входят.

- Как быть, если человек просто откажется показывать паспорт? Что с ним делать? – недоумевают собеседники «Комсомолки» из числа представителей ресторанного бизнеса. – Мы опасаемся, что будет очень много конфликтных ситуаций – особенно в первые дни.

Однако поскольку до этого момента еще долго, возможны варианты. Так, по словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, сейчас рассчитывает на поддержку Смольного, чтобы привлечь к проверкам QR-кодов полицию.

- Сообщество надеется, что в случае требований проверки документов на входе в ТЦ будет оказана помощь полиции и Росгвардии, - констатирует Олег Войцеховский. – Если в других регионах нам сразу сказали, что ничего подобного не будет и быть не может, то в Петербурге мы пока что четкого ответа не получили – ни однозначного «да», ни однозначного «нет».

«ДАЙТЕ НАМ ХОТЯ БЫ НЕДЕЛЮ»

В целом же, объясняет эксперт, все зависит от людей. В качестве примера Олег Войцеховский приводит Татарстан, Башкортостан и Калининградскую область, где режим QR-кодов уже введен. Если в первых двух регионах регулярно возникают конфликты между охраной ТЦ и посетителями, которые категорически отказываются показывать паспорта «неизвестно кому», то в третьем все как-то приучились существовать в новых условиях тихо и без скандалов.

Пока что чекткого решения о том, привлекать ли полицию к проверкам QR-кодов, нет. Но бизнес надеется, что в Смольном пойдут навстречу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На самом деле сейчас главное, чтобы какие-то разъяснения и рекомендации нам дали хотя бы за неделю до того, как вся эта система в Петербурге заработает, - признается собеседник «КП». – Чтобы было время разобраться, вникнуть и в случае чего указать Смольному, что, где и как надо бы поправить, чтобы всем было хорошо. Но если говорить в целом, лучше, чтобы коды проверяли не охранники ТЦ, а сотрудники конкретных магазинов, а на территорию самих ТЦ вход был свободный. Потому что человек же не приходит в ТЦ просто погулять, верно? Он приходит с конкретной целью – что-то купить. И целесообразно проверять его в, скажем так, конечном пункте его маршрута.

А вот как быть с «паспортной коллизией», в Союзе тоже не знают. Но кивают на методические рекомендации комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, где сказано предельно четко: нет документа, идентифицирующего личность – нет прохода в ресторан или ТЦ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В самом Смольном намерение выставить на входах в ТЦ и рестораны кордоны из полицейских не подтверждают. Однако обращают внимание: если человек попытается пройти внутрь по липовому QR-коду (пусть даже не купленному, а просто «одолженному» у кого-то из друзей или родственников), его будут ждать санкции.

- Возможен отказ в предоставлении услуги, а в случае конфликта – вызов полиции, - объяснил «Комсомолке» источник в администрации Петербурга. – Кроме того, планируются проверки рейдовыми бригадами – с участием сотрудников Роспотребнадзора и полиции. За попытку пройти по чужому QR-коду предусмотрена уголовная ответственность – это будет расцениваться как мошенничество.

Кроме QR-кода на выходах в общественные места будут требовать предъявить паспорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Несмотря на то, что за попытку пройти куда-либо по фальшивому QR-коду предусмотрена уголовная ответственность, охрана ТЦ, ресторанов и баров – даже уполномоченная на проверку - не имеет права ни задерживать нарушителя, ни тем более его бить.

- Максимум, что может сделать охранник – заблокировать вход, - констатирует Олег Войцеховский. – Все остальное будет трактоваться как превышение полномочий.