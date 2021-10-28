Юрист подтвердил, что требовать паспорт с QR-кодом у жителей Петербурга могут, но давать в руки его не надо

Требование показать документ вместе с кодом - законное. Но передавать паспорт в руки совсем не обязательно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юрист разъяснил, могут ли охранники, продавцы, кассиры и прочий персонал требовать у жителей Петербурга паспорт с QR-кодом и что будет, если человек не захочет этого делать. В том числе эксперт ответил, кому именно можно давать документы в руки.

- Вопрос в том, будут ли они просто проверять документы, или обрабатывать и хранить данные. Если просто первое, то ничего незаконного тут нет. Человек просто подтверждает свою личность, имя и фамилию. В руки проверяющему документы давать для этого не надо. А вот если с вашего паспорта хотят снять копию, или внести данные в компьютер, то такое юридическое лицо должно иметь статус оператора персональных данных. Если его нет, то это незаконно, - рассказал «КП-Петербург» юрист Филипп Деменков.

Фактически, ситуация с предъявлением документа (паспорта, прав и т.д.) аналогична покупке табака или спиртного в магазине - кассир тоже попросит подтвердить, что посетителю есть 18 лет, Таково требование закона.

- Если он откажется, то товар не продадут. И с введением QR-кодов также. Не будут показывать - не будут их пускать в музей, театр или другие места, где код требуется. Не думаю, что будут серьезные протесты. Всегда есть несогласные, но тут все по закону, - отметил юрист.

А вот пробовать предъявить чужой код не стоит, за это грозит ответственность вплоть до уголовной.

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