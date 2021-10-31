Суд не стал назначать меру пресечения модели, снявшейся в трусах на фоне Исаакиевского собора

В суде Ирина Волкова рассказала, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка и зарабатывает на жизнь "шугарингом и бровями". Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Инста-модель Ирина Волкова, возмутившая общество снимком с полуобнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора, не получила никакой меры пресечения – по крайней мере пока. Теперь дело за Следственным комитетом. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами, - уточняет ведомство. – Следователь поддержал ходатайство об избрании меры пресечения. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. В итоге суд отказал. Доводы следствия предположительны.

Из-за фото справа на Ирину Волкову завели уголовное дело. Фото: instagram.com/vftdy

Сама Ирина Волкова на заседании рассказала, что переехала в Петербург из Украины после майдана. Зарабатывает женщина, по ее словам, «шугарингом и бровями», доход имеет сильно плавающий – в среднем 15 000 рублей в месяц, но может получить и 100 000. Воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В содеянном модель раскаялась и извинилась за свой поступок.

- Я извиняюсь за то, что сделала такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей, - заявила Волкова. - Заигралась немного в инста-блогера, елала фотографии без ума. Так вышло. Над всем уже подумала, все будет уделано, и больше такого не будет.

Теперь женщину ждет разбирательство в Следственном комитете – в минувшую субботу, 30 октября, на нее завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания». Максимальное наказание, которое она предусматривает – один год тюрьмы.

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