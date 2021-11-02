Мужчина избил подростка в Петербурге за предложение помыть окна его машины

В Петербурге мужчина избил подростка за предложение помыть окна его машины Фото: принтскрин видео.

Крепкий мужчина избил мальчика за то, что тот предложил помыть окна его машины. Дело произошло вечером 1 ноября 2021 года в петербургском Колпино. Около 20:40 часов 15-летний подросток подошел к белому "Мерседесу", припаркованном на заднем дворе ТЦ "Меркурий", и предложил свои услуги. Как рассказывают местные жители, парнишка по имени Максим (имя изменено, прим.редакции) уже давно подрабатывает подобным образом, всегда вежлив и приветлив. Однако на этот раз "клиент" оказался крайне свирепым. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Максим подошел к владельцу автомобиля, предложил помыть окна машины. Тот ему ничего не ответил, и мальчик ушел. С машины вылетели два бугая, догнали парнишу и владелец авто задал ему вопрос: "Ты че сказал?". Мальчик ответил, что всего лишь хотел помыть окна, на что мужчина набросился на него, - рассказала очевидица.

Мужчина сначала ударил головой парня по переносице, после чего схватил и повалил на землю.

Получив отказ, мальчик ушел, но мужчина догнал и схватил его Фото: принтскрин видео.

- Если бы я не закричала, он бы продолжил бить этого несчастного худенького мальчика, - ужаснулась свидетельница.

Женщина подбежала к подростку и предложила ему помочь. Тот сильно был напуган и сначала не хотел ничего о себе рассказывать. Но поняв, что угрозы больше нет, рассказал женщине про себя.

Однако некоторые пользователи соцсетей решили, что парень просто нахамил мужчине, за что и поплатился. Но на них налетели местные жители, которые объяснили, что этих подростков хорошо знают и много раз с ними сталкивались.

- Видела этих мальчиков. Они действительно подходят к машинам и очень вежливо предлагают помыть окна или фары. А если им даёшь мелочь, миллион раз спасибо скажут, - заступилась за ребенка горожанка.

Свидетели рассказали, что хотят добиться наказания для неадекватного мужчины, а мама с мальчиком собираются обратиться в полицию.

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