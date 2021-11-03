Суд отправил в СИЗО рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании двух фанаток

Рэпера Yung Trappa арестовали по делу об изнасиловании двух фанаток. Фото: СК РФ / СОЦСЕТИ

В Ленобласти суд отправил в СИЗО скандального рэпера Yung Trappa, которого обвиняют в изнасиловании фанатки и насильственных действиях сексуального характера по отношению к ее подруге. Напомним, 26-летнего музыканта Владислава Ширяева задержали практически сразу после того, как 18-летние девушки написали заявление в полицию. Поклонницы рэпера в шоке расписали, как во время отдыха в коттедже под Выборгом он принудил их к сексу и попутно угрожал убийством, если те не выполнят его волю.

Одну из девушек в итоге обследовали в больнице. Медики обнаружили на ее лице множество ушибов. Сам Ширяев до конца считает, что его оговорили. Но суд принял сторону следствия. Под арестом рэпер проведет два месяца, Новый год он встретит с сокамерниками.

- По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - коротко отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Рэперу грозит от 4 до 10 лет лишения свободы по статье за изнасилование с угрозой убийства, а также от 4 до 10 лет за насильственные действия сексуального характера. Ранее Владислава Ширяева дважды судили за оборот наркотиков. В тюрьме приятель «Моргенштерна» провел в сумме более 5 лет. Незадолго до громкой истории с изнасилованием Yung Trappa чуть не убил себя в ДТП в Петербурге, находясь за рулем каршеринга.

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