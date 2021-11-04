Полицейский спас тонущего мужчину из Невы в Петербурге

Полицейский спас мужчину, прыгнувшего с Литейного моста в Неву Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейский спас мужчину из Невы. ЧП произошло утром в понедельник, 1 ноября 2021 года. Капитан полиции Денис Сорокин был на дежурстве и патрулировал местность. Вдруг по рации он услышал о том, что тонет человек, и немедленно бросился на место для помощи.

- По рации сообщили, что неизвестный человек спрыгнул с Литейного моста в Неву. А сильное течение начало уносить его в сторону Троицкого моста, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейский мгновенно прибыл к набережной Кутузова еще до того, как приехали другие спасательные службы. Глянув в воду, он увидел тонущего человека, которого несло течением. Сорокин быстро достал из служебного автомобиля буксировочный трос, точно бросил его в воду так, что утопающий смог схватиться. В это время к месту подбежали и очевидцы, которые помогли полицейскому вытащить мужчину на берег.

- В результате грамотных и профессиональных действий сотрудника полиции был спасен 33-летний мужчина, - отметили в полиции.

Спасенного мужчину сразу же подхватили сотрудники бригады скорой помощи, укутали его в плед, посадили в машину и госпитализировали в больницу. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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