Отстранение от работы за отказ от вакцинации в Санкт-Петербурге: Кого могут лишить работы с 15 ноября 2021 года

Кому грозит отстранение на работе за отказ от вакцинации в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за эпидемии в Санкт-Петербурге власти и Роспотребнадзор принимают жесткие меры. В городе ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер деятельности, где работники чаще всего сталкиваются с людьми. Однако тех, кто наотрез решил не делать прививку, могут просто отстранить. Рассказываем, кому грозит отстранение от от работы за отказ от вакцинации в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года.

КТО ДОЛЖЕН ПРИВИТЬСЯ

Согласно постановлению Роспотребнадзора от 12 октября 2021 года, до 15 октября первым компонентом вакцины, а до 12 декабря - вторым должны привиться не менее 80 процентов сотрудников следующих сфер:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьеры;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома, пансионаты и т.д.);

- общественного транспорта и такси;

- бытовых услуг, прачечных, химчисток;

- салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- почты;

- МФЦ;

- ЖКХ и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, библиотек, экскурсий;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, мастер-классов, театров, кинотеатров и концертных залов.

Обязательная вакцинация не распространяется только на тех, у кого есть медицинское противопоказание к вакцинации. Для этого у работника должна быть на руках справка, подписанная врачом.

МОГУТ ЛИ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ

Так, работодатель должен определить перечень работников, затем выпустить приказ о вакцинации по списку. В приказе необходимо прописать требование Роспотребнадзора (основание), сроки прохождения вакцинации и порядок отчетности. Остается вопрос, может ли работодатель отстранить работника за отказ от вакцинации. Отвечаем: может. И уже начиная с 16 ноября. Эти пункты прописаны в статье 5 пункта 2 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также абзаце 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса России. Так, в первом документе говорится, что отсутствие профилактических прививок для работка влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Тоже самое говорится и в Трудовом кодексе, что работодатель обязан отстранить такого работника. Причем, это делается без сохранения зарплаты.

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