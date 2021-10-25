Как получить медотвод от вакцинации против коронавируса в Санкт-Петербурге: Кому и где выдают справку

Медотвод и справка о COVID-19, перенесенном не больше полугода назад - единственные установленные законом альтернативы QR-кодам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые антиковидные ограничения не только подстегнули петербуржцев активнее записываться на прививку, но и реанимировали старый-новый вопрос: как получить медотвод от вакцинации против коронавируса в Санкт-Петербурге? «Комсомолка» объясняет схему.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕДОТВОД?

Медотвод – это справка, которая выдается человеку в поликлинике его лечащим врачом. Медотводы бывают временные (вакцинироваться нельзя на данный момент) и постоянные (вакцинироваться нельзя в принципе). Единой формы у медотводов нет, поэтому выдаются они на бланке конкретного медицинского учреждения. Формулировки, соответственно, тоже могут различаться – главное, чтобы они отражали, что человеку нельзя прививаться, и объясняли, почему. Ну и важный момент – в электронном виде медотводы на данный момент не выдаются. Если получили справку – носите ее с собой и не теряйте.

По словам специалистов, противопоказания для вакцинации от коронавируса сведены к минимуму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДОТВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Медотводы выдаются при наличии у человека конкретных заболеваний и состояний. Поэтому порядок действий должен быть таким:

Вы сверяетесь со списком противопоказаний (можно найти на сайте городского комитета по здравоохранению) или с нашей статьей, определяете, что у вас в организме не так, и идете в поликлинику на прием к профильному врачу – иммунологу, аллергологу и так далее. Врач собирает анамнез, назначает, если нужно, дополнительные обследования, и по итогам всего этого вы либо получаете медотвод, либо отказ в его выдаче.

С ЧЕМ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

По словам специалиста Фонда медицинских решений «Не напрасно», научного сотрудника НИИ Гриппа имени Смородинцева Оксаны Станевич, по сути, единственное «железное» противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок. Но не любой, а только развившийся в ответ на введение первого компонента.

- Важно понимать: анафилактический шок, возникший когда-то в прошлом, скажем, на прививку от гриппа, на какую-то еду, на пыль или другие аллергенные факторы, противопоказанием к прививке от коронавируса не является, - констатирует специалист. – Точно так же нельзя получить медотвод, если у вас после введения первого компонента вакцины проявилась сыпь, покраснение или другие не тяжелые аллергические реакции.

Кроме того, существуют общие противопоказания. Это возраст младше 18 лет (для «КовиВака» - старше и старше 60) и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины. Также «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону» запрещено применять в период беременности и грудного вскармливания, а «ЭпиВакКорону» - еще и при наличии первичного иммунодефицита, новообразований и злокачественных заболеваний крови.

Беременность не является противопоказанием только для прививки "Спутником V". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО НАСЧЕТ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Пациентам-хроникам, констатирует Оксана Станевич, нужно думать не о том, как получить медотвод, а о том, как бы скорее попасть в прививочный кабинет. Потому что хронические заболевания – верный путь в отделение интенсивной терапии или в реанимацию.

- Прививаться можно и нужно людям с диабетом (в том числе в стадии декомпенсации – когда сахар «скачет»), людям, страдающим онкологическими заболеваниями (в том числе впервые выявленными и по которым еще не начали лечение), - объясняет специалист. – А также болезнями, сердца, легких и другими. Все это – не показания для медотвода.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННЫЙ МЕДОТВОД?

Как мы уже объясняли, медотводы бывают постоянными и временными. С постоянными мы разобрались, как быть с временными?

- Есть ряд состояний, при которых прививку надо отложить, - рассказывает Оксана Станевич. – Это, к примеру, период, когда человек получает иммуносупрессивную терапию – препараты, подавляющие его иммунитет. Они могут назначаться при некоторых аутоиммунных заболеваниях – системной красной волчанке ревматоидном артрите и так далее – а также после трансплантации органов.

Опасности в том, что вакцина «наложится» на иммуносупрессивную терапию, продолжает эксперт, никакой нет – но не будет и нужного эффекта, так что прививаться в этом случае просто бессмысленно. При этом сами аутоиммунные заболевания и послеоперационный период противопоказаниями к вакцинации не являются.

Кроме того, в соответствии с правилами минздрава, временный медотвод положен тем, кто страдает от обострения хронических заболеваний – в этом случае рекомендуют сначала подлечиться, а потом уже вакцинироваться. Причем у каждой вакцины это «потом» свое: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак» можно вводить через две-четыре недели после выздоровления, «ЭпиВакКорону» - не ранее чем через месяц.

Наконец, медотвод можно получить на время острой фазы ОРВИ и гриппа – если у вас лихорадка и высокая температура. А вот прививаться с ОРВИ и гриппом, опять же, можно – главное в этот момент быть уверенным в том, что это действительно они, а не COVID-19.

Напомним: ранее мы подробно рассказывали о том, как будет жить Петербург во время длинных выходных с 30 октября по 7 ноября - как будут работать торговые центры, детские сады, пункты вакцинации и так далее.