"Все произошло, когда меня задерживали": На допросе в полиции курьер телефонных мошенников рассказал, как насмерть сбил бойца СОБР

Мужчину планируют арестовать Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Полиция показала подозреваемых в мошенничестве, во время задержания которых погиб погиб 48-летний сотрудник СОБРа Росгвардии Евгений Захаров. Полицейские совместно с бойцами спецподразделения перегородили путь водителю микроавтобуса «Фиат Дукато», за рулем которого был 38-летний Алексей Покрепо. Полицейские представились ему, однако лихач ударил по газам и сбил силовика. От полученных травм Евгений Захаров скончался. Уже меньше чем через час полиция задержала водителя. Сейчас он дает показания в полиции.
- По каким-то денежным махинациям задержан, - признался Покрепо.
- То есть, вы не виновны?
- Частично. Я не подозревал. Я работал курьером.
- Это все?
- Еще сказали, что задавил сотрудника, когда меня задерживали.
На допросе Покрепо не выглядит раскаявшимся. Как и его подельники, среди них женщина.
Еще одна задержанная вину не признает Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
- Мне непонятно, за что я задержана, - надменно говорит одна из задержанных.
- Ваши предположения?
- Пытаются меня привязать к какой то группе мошенников.
Сейчас на водителя уже завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Его коллеги пока подозреваемые в деле о мошенничестве.
Сотрудник Росгвардии погиб на месте Фото: Росгвардия
- Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Санкт-Петербурге, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В ближайшее время следователи намерены просить суд взять Покрепо под арест.
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