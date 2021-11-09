"Все произошло, когда меня задерживали": На допросе в полиции курьер телефонных мошенников рассказал, как насмерть сбил бойца СОБР

Мужчину планируют арестовать Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала подозреваемых в мошенничестве, во время задержания которых погиб погиб 48-летний сотрудник СОБРа Росгвардии Евгений Захаров. Полицейские совместно с бойцами спецподразделения перегородили путь водителю микроавтобуса «Фиат Дукато», за рулем которого был 38-летний Алексей Покрепо. Полицейские представились ему, однако лихач ударил по газам и сбил силовика. От полученных травм Евгений Захаров скончался. Уже меньше чем через час полиция задержала водителя. Сейчас он дает показания в полиции.

- По каким-то денежным махинациям задержан, - признался Покрепо.

- То есть, вы не виновны?

- Частично. Я не подозревал. Я работал курьером.

- Это все?

- Еще сказали, что задавил сотрудника, когда меня задерживали.

На допросе Покрепо не выглядит раскаявшимся. Как и его подельники, среди них женщина.

Еще одна задержанная вину не признает Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Мне непонятно, за что я задержана, - надменно говорит одна из задержанных.

- Ваши предположения?

- Пытаются меня привязать к какой то группе мошенников.

Сейчас на водителя уже завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Его коллеги пока подозреваемые в деле о мошенничестве.

Сотрудник Росгвардии погиб на месте Фото: Росгвардия

- Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Санкт-Петербурге, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ближайшее время следователи намерены просить суд взять Покрепо под арест.

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