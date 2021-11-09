Указ Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет в Санкт-Петербурге до 15 декабря 2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» показывает тот самый резонансный указ Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет в Санкт-Петербурге до 15 декабря 2021. Напомним, решение ведомства стало неожиданностью не только для пенсионеров, но и для огромного ряда жителей Северной столицы: студентов, лиц с хроническими заболеваниями, работников из сфер промышленности, строительства, транспорта и т.д.

Из-за наплыва горожан сайт Роспотребнадзора моментально «рухнул». Однако у «КП» имеется своя версия документа. Приводим распоряжение главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой без изменений (по сути, это список тех, кто попадает под обязательную вакцинацию – Прим. Ред.):

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 «О проведении в Санкт- Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельные группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее — «постановление от 12.10.2021 № 3») следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности, производства (изготовления) продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе работников организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург), включая персонал авиакомпаний, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территориях морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», включая плавсостав;

- лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделении образовательных организаций;

- лицам в возрасте 60 лет и старше;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)».

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«- в срок до 15.12.2021 обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентов или однокомпонентной вакциной лицам, установленным пунктом 1.3 постановления от 12.10.2021 № 3, в срок до 15.01.2022 – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников».

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Подпись: Наталья Башкетова

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