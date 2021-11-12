В Эрмитаже пытались украсть картину на онлайн-выставке

В Эрмитаже пытались украсть цифровой-экспонат с выставки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Эрмитаже чуть-было не произошла кража экспоната. Правда, цифрового. 10 ноября 2021 года в главном музее Санкт-Петербурга открылась первая цифровая выставка "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства". Гости начали разгуливать по виртуальной галерее, однако один из них решил вынесли произведение искусства. Об этом рассказали сотрудники отдела современного искусства музея.

- Вчера открылась первая эрмитажная цифровая выставка и случилась попытка первой виртуальной кражи. Один из гостей пытался унести картину, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место, - рассказали в пресс-службе.

Момент самой кражи на видео запечатлеть не удалось. Зато работники музея сняли то, как монтировали на место цифровую картину.

Кто же оказался тем самым несостоявшимся вором, на данный момент неизвестно.

Виртуальная галерея выставки создана на на базе многофункциональной платформы цифрового искусства. В ней посетители могут гулять по залам, изучать экспонаты и взаимодействовать друг с другом. На выставку будут вести QR-коды, размещенные на входе в Эрмитаж и на фасаде здания Биржи.

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