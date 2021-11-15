Покрас Лампас попробует вернуть искусство на улицы

Покрас Лампас с кураторами и участниками проекта. Фото: Василий Юхнев.

Можно ли уничтожить искусство? Да, рукописи, как известно, не горят. Картины, статуи и фрески даже в самые варварские времена удавалось сохранить. А вот с архитектурой сложнее. Едкая химическая краска уличного артиста может безвозвратно уничтожить редчайшую керамику или фасад исторического здания, неосторожно закрепленный баннер — разрушить барельеф на доме-памятнике.

Но город живет — живут и художники в нем. Они уверены, что новое искусство должно появляться не только в залах галерей. Как насытить город новым, сохранив при этом старое, обсудили студенты Академии Штиглица вместе с известным художником Покрасом Лампасом 12 ноября.

Покрас дал советы молодым художникам. Фото: Анастасия Хомутова.

ЯВНЫЕ ЗНАКИ

Цель у молодых творцов амбициозная: вывести стрит-арт — искусство смелое, вызывающее — из резерваций арт-кластеров вроде «Севкабеля» и «Этажей» туда, где ему и место — на улицы города. «Заселить» детские сады животными, превратить телефонные будки в места для размышлений и оставить послание на строительной сетке. Не повредив, при этом, памятники архитектуры: арт объект должен быть временным и легко сниматься с фасада. Такая возможность у студентов появилась благодаря «Субкультурному ландшафту». Это плод совместных усилий проекта «Друзья Петербурга» ПАО «Газпром», Академии Штиглица и Пушкинского музея.

Студенты показали свои идеи. А комиссия из членов Комитета по градостроительству и Комитета по благоустройству — уже сказала свое слово: часть проектов им понравилась, часть отправили на доработку. Ведь представители города смотрят на арт-объект не только с точки зрения эстетики: красота субъективна. А вот головная боль от упавшего на голову шедевра — вещь вполне себе объективная. Именно поэтому студентов учат общаться на языке власти: продумывать и согласовывать все нюансы размещения арт-объекта в городе.

Проект «Pump on» уже заинтересовал один из петербургских отелей. Фото: Василий Юхнев.

Например, одна из участниц предложила поместить на столбах, скамье и крыше детского сада в центре Петербурга фигуры животных. Задумка интересная, но любого директора будет больше заботить, не упадет ли конструкция на ребенка. Поэтому Покрас предложил изящный выход: сделать скульптуры поменьше — и разместить их на уровне человеческого роста. К тому же, «поселить» птиц на деревьях, тигров и львов – ближе к первому этажу, а грызунов — в районе подвалов. Одним штрихом художественная инсталляция превращается еще и в образовательный проект. Другая идея: металлические таблички с масками — студентка предложила повесить их на ржавые дверцы электрощитков. Если покрасить таблички в тот же цвет, каким красили эти невзрачные «коробочки», то у высказывания художника появится еще и историческая реплика. Мол, мы покажем, как выглядели щитки изначально.

- Люди чаще всего говорят «нет», если они не понимают, зачем это нужно, — поясняет Покрас Лампас. - Нужно объяснить.

Другая хитрость – привязать арт-объект к месту. Самый простой пример: граффити с портретом Хармса на доме, в котором жил писатель. По задумке другой участницы встречи, на строительной сетке, которым покрыто одно из зданий в центре, должны «прорасти» латунные грибы. Можно связать грибы с петербургской погодой: ведь они хорошо растут именно под дождем. Да еще и скооперироваться с ресторанами неподалеку – например теми, которые подают грибные блюда. Покрас призвал делать локации союзниками своих идей. Но чтобы отель, кафе или просто собственник дома согласились разместить арт-объект, владелец должен понять: почему именно здесь должно стоять это произведение искусства? Нужна история о том, как объект связан с этим местом.

По задумке одной из студенток, латунные грибы должны прорасти на строительной сетке. Фото: Василий Юхнев.

- Владелец здания может пойти вам навстречу раньше, чем представитель власти, -- делится творец. -- Сказать: Да, нам нравится, мы хотим видеть такой арт-объект у себя во дворе и на фасаде. И у нас уже есть пример: проект одной из участниц понравился отелю в центре города. Но чтобы собственник заинтересовался, он должен получить клевый сторителлинг, модную картинку, актуальные цвета – то что заставит поверить в ваш проект. Показывайте то, что их либо супер вдохновит, либо хотя бы не встретит сильного сопротивления.

Обсуждение окончено. Теперь у художников будет время, чтобы выполнить свои работы в материале: одни будут работать в графических редакторах, другие рисовать, третьи и вовсе отливать скульптуры из металла. На выставке, которая пройдет в декабре, студенты покажут уже готовые арт-объекты (либо их части) представителям Комитета по благоустройству и Комитета по градостроительству. А уже итогом может стать реализация проекта на улицах города.