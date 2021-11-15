QR-код в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года: Куда теперь не пустят без сертификата

Где начали действовать QR-коды с 15 ноября в Петербурге
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Северной столице наступил очередной этап введения QR-кодов. Теперь список мест, куда не пустят без сертификата о вакцинации, значительно расширился. Рассказываем подробно, где нужен QR-код в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года.
ВСТУПИЛ В СИЛУ
Теперь с 15 ноября в Петербурге QR-код потребуется для посещения следующих мест:
- бассейн;
- фитнес-центр;
- любые спортивные залы;
- торжественная церемония регистрации брака.
Причем, попасть туда просто с ПЦР-тестом нельзя. Результаты обследования на наличие коронавируса пригодятся только тем, у кого имеется справка о медицинском отводе.
УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ
С 30 октября в Петербурге система QR-кодов уже действует для посещения кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов и выставок, спортивных мероприятий. а также при размещении в гостиницах, хостелах и домах отдыха.
ДАЛЬШЕ
А с 1 декабря система QR-кодов станет почти повсеместной. К остальным организациям присоединятся кафе, бары, рестораны и любые заведения общепита, а также непроводольственные магазины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверка QR-кода в Санкт-Петербурге: Где показывать и нужен ли паспорт
С 30 октября 2021 года в Северной столице вводится система допуска в общественные по QR-кодам, подтверждающим иммунизацию против коронавируса. Разъясняем о том, как проходит проверка QR-кода в Санкт-Петербурге и потребуется ли паспорт (подробности)
Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года: Куда можно сходить без сертификата о вакцинации
Скоро система пропусков по QR-кодам начнет работать повсеместно. Полный переход в Северной столице произойдет с начала зимы. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года (подробности)