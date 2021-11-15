QR-код в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года: Куда теперь не пустят без сертификата

Где начали действовать QR-коды с 15 ноября в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице наступил очередной этап введения QR-кодов. Теперь список мест, куда не пустят без сертификата о вакцинации, значительно расширился. Рассказываем подробно, где нужен QR-код в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2021 года.

ВСТУПИЛ В СИЛУ

Теперь с 15 ноября в Петербурге QR-код потребуется для посещения следующих мест:

- бассейн;

- фитнес-центр;

- любые спортивные залы;

- торжественная церемония регистрации брака.

Причем, попасть туда просто с ПЦР-тестом нельзя. Результаты обследования на наличие коронавируса пригодятся только тем, у кого имеется справка о медицинском отводе.

УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ

С 30 октября в Петербурге система QR-кодов уже действует для посещения кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов и выставок, спортивных мероприятий. а также при размещении в гостиницах, хостелах и домах отдыха.

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А с 1 декабря система QR-кодов станет почти повсеместной. К остальным организациям присоединятся кафе, бары, рестораны и любые заведения общепита, а также непроводольственные магазины.

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