Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года: Куда можно сходить без сертификата о вакцинации

Где не нужен QR-код до 1 декабря в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Северной столицы, которые не привились от коронавируса либо не переболели инфекцией, уже столкнулись с проблемой, что не могут попасть в кино, музеи или театры. Полный переход на пропускную систему по QR-кодам произойдет с начала зимы. Однако до этого времени еще есть места, куда пускают без сертификата о вакцинации. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 1 декабря 2021 года.

КУДА НУЖЕН QR-КОД

С 30 октября в Петербурге система QR-кодов уже действует для посещения кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов и выставок, а также при размещении в гостиницах, хостелах и домах отдыха.

ДО 15 НОЯБРЯ

До 15 ноября без QR-кода еще можно сходить в бассейн, фитнес центр, другие спортивные залы, а также посетить торжественную церемонию регистрации брака.

ДО 1 ДЕКАБРЯ

До 1 декабря те, у кого нет QR-кода еще могут спокойно посещать места общественного питания, кафе, бары, рестораны, а также любые непродовольственные магазины.

ПОСЛЕ 1 ДЕКАБРЯ

Начиная с 1 декабря 2021 года система QR-кодов будет работать во всех выше перечисленных местах. Однако без сертификата о вакцинации все же можно будет посещать аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, а также те, у которых нет зала обслуживания. В заведения общественного питания, которые можно будет посещать без QR-кода, входят производственные столовые, а также те, которые располагаются на вокзалах и в аэропорте.

Также QR-код не понадобится для выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия, где численность посетителей не более 40 человек. Разумеется, сертификаты не потребуются для общественного транспорта.

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