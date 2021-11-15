По оборотням в белых халатах ударили задержаниями: Как за полгода изменился черный рынок QR-кодов в Петербурге

QR-коды выводят из теневого рынка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скажи такое до коронавирусной пандемии, люди бы с ухмылкой покрутили у виска. Теперь – это новая реальность, которая пришла в нашу жизнь вместе с инфекцией. Продажа сертификатов о вакцинации теперь больше похожа на торговлю наркотиками. И это без преувеличений. Законспирированные организаторы схем продажи QR-кодов работают через темные слои Интернета и зашифрованные мессенджеры. Принимая оплату, они передают все на ступень ниже – врачам, вовлеченных в черную схему. Далее можно получить доставку – курьером (низшие звенья в этой цепочке). Чаще всего, как и с наркотиками, именно курьеров и задерживают, в то время как организаторы схемы остаются в тени. «КП» решила проверить, как этот рынок работает и эволюционируют, и как силовики отлавливают современных «торговцев смертью 2.0».

ЦЕНА ВОПРОСА УПАЛА ВДВОЕ

Полгода назад «КП» уже рассказывала, как в Петербурге работают незаконные торговцы сертификатами. Тогда схема только набирала обороты, да и о введении QR-кодов никто почти не говорил. Тем не менее, форумы и мессенджеры были буквально забиты предложениями купить сертификат. Потом винтики стали закручивать, и теперь найти продавца QR-кода можно только в даркнете – нелегальном «слое» всемирной Сети.

QR-код теперь проверяют во многих местах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мы работаем напрямую с врачами, - рассказал «КП» один из таких продавцов. - Вы оплачиваете, часть денег передается медику, который имеет доступ к вакцине. Он списывает вашу дозу, будто вам поставили укол, и вносит эту информацию в госуслуги. У вас будет оригинальный QR-код. Выявить подлог невозможно.

При этом цена за такую медвежью услугу за полгода упала вдвое. Если раньше за сертификат просили 12 тысяч рублей, то теперь в среднем 6 тысяч рублей. Для оформления продавцу (а, возможно, и мошеннику) нужно передать свои личные данные. И после этого ждать – обманули вас или нет. Причем, нужно помнить, что рискуете вы не только своим здоровьем, но и персональными данными.

- На некоторых сайтах людей обманывают под видом продажи QR-кодов, - говорит «КП» один из продавцов. – Вы вводите ФИО, дату рождения, место регистрации, номер СНИЛС, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона. И все ваши персональные данные утекают в Сеть злоумышленникам. Как они потом будут этим распоряжаться, уже дело фантазии.

У мужчины была своя передвижная лавка по продаже сертификатов о вакцинации Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ЗА QR-КОДОМ - В СЕЛО»

С падением предложения купить QR-код столкнулись и те, кто хотел обхитрить государство – сами покупатели. Врачи из больших городов после задержаний в регионах решили – что связываться с черным рынком себе дороже. И продажа ушла в регионы.

- Пыталась в Петербурге купить QR-код о вакцинации, - рассказала «КП» одна из жительниц города. – Но врачи делают такое только в том случае, если лично дружат с человеком. Не делают даже знакомым знакомых. Более того, все идет из глубинки. Продают только в небольших городах. Там все друг друга знают, а в мегаполисах - большая часть людей приезжие. Многие прописаны в других регионах, там они и пытаются получить коды. А потом попробуй проверь, получал он в условном Саранске прививку или нет.

О том, почему рынок продажи сертификатов упал, есть несколько версий. Первая – общее введение QR-кодов. Если раньше сертификат было достаточно показать работодателю, то теперь их проверяют на каждом шагу. Во-вторых, силовики начали активно задерживать таких продавцов. Большая часть задержаний в Петербурге пришлась на лето.

Изъятый полицейскими поддельный сертификат Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

ОБОРОТНИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Первой ласточкой в рейдах полиции стали курьеры. Только за два дня задержали трех человек, а вместе с ними – еще одного продавца.

- Этот конверт я получил в метро, - объяснял силовикам один из курьеров. - Мне звонят люди, я встречаюсь, а потом передаю деньги заказчику. С каждого конверта мне положено по 100 рублей, что внутри – я не знаю.

Такую же легенду повторяли его «коллеги», а вот продавец раскололся сразу. Впрочем, отнекиваться было бесполезно: его взяли с поличным. Прямо в его машине была лаборатория по производству справок о вакцинации.

За вакциной теперь выстраиваются очереди Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но настоящий удар по черному рынку QR-кодов силовики нанесли, когда накрыли в Ленобласти «банду» врачей. В ней медики продавали прививочные сертификаты, уничтожая вакцину. На «оборотней в халатах» из Всеволожской клинической межрайонной больницы вышли оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью. Мошенников они поймали на живца: купили сертификат на несуществующего человека. Как итог – задержаны заведующая терапевтическим отделением, две старших медсестры, клиническая медсестра и руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам ковида.

На всех возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Теперь им грозит до двух лет лишения свободы. Те, кто еще остается на этом рынке признают: торговля прекратится совсем, если начнутся реальные приговоры. Продавцы фальшивок не думают о чужом здоровье, но рисковать своей свободой не готовы.

ВРАНЬЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ

Врачи, которые работают в красных зонах, признаются, что наличие или отсутствие сертификата может сыграть большую роль в лечении ковида.

- Лечение корректируется в зависимости от того, привит человек или нет, - рассказал на условиях анонимности один из реаниматологов в Петербурге. - Но честно сказать, еще ни один человек нам не признавался, что на самом деле купил сертификат. Более того, скажу вам, что все привитые намного быстрее излечиваются и меньше времени проводят в реанимации. Тестов, которые могли бы определить, привит ли человек на самом деле, у нас нет. В обычных больницах такие не делают. Скорее всего, они могут быть в специальных лабораториях.

При отсутствии тестов в больнице выявить настоящее число заболевших, и тем более умерших от ковида после прививки - невозможно.

Сертификаты стали продавать меньше

- Я не слышал, чтобы в Петербурге после смерти пациентов проверяли – был ли он привит на самом деле, - рассказал «КП» один из патологоанатомов, который проводит вскрытие умерших от коронавируса. – Как это можно проверить? В идеале, уровень иммунитета нужно определять до того, как человек вакцинировался, и после. Но ни одно государство в не может себе этого позволить.

Недавно комитет здравоохранения Петербурга заявлял, что иммунологическая комиссия рассмотрела 12 случаев смерти человека после вакцинации от ковида. Однако, комиссия не проводила тесты, были ли эти люди привиты на самом деле. Эксперты изучали лишь причины смерти, чтобы убедиться, что летальный исход не был как-то связан с самой процедурой вакцинации.

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