Расчлененный труп в сумке нашли на набережной Смоленки в Петербурге

На набережной Смоленки нашли расчлененное тело. Фото: СОЦСЕТИ

Новый случай «расчлененки» произошел в Петербурге. Днем 16 ноября рабочие, укреплявшие стенку набережной реки Смоленки, обратили внимание на клетчатую сумку, лежавшую у воды. Когда они заглянули внутрь, то увидели части тела и сразу же позвонили в полицию.

- Во время проведения работ по укреплению стенки набережной напротив ресторана, сотрудники строительной компании обнаружили в большой клетчатой сумке расчлененный труп. Видно руку, кости. Рядом лежат джинсы, - сообщил источник «КП-Петербург».

По словам звонивших в полицию строителей, сумка была привязана к тележке с колесами. Судя по всему, речь идет о бытовой сумке-тележке, которой часто пользуются пенсионеры.

Чье именно тело находится в сумке, на данный момент неизвестно. На место ЧП выехали сотрудники полиции, судмедэксперты и оперативная группа.

Отметим, что в последнее время река Смоленка не раз выходила из берегов, а вода поднималась почти до уровня асфальта, поэтому страшную находку могло принести волнами из другой части города. Такое в Петербурге уже случалось.

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