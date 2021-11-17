Введение QR-кода в транспорте Санкт-Петербурга: Когда и как будет работать

Как будет работать QR-код в транспорте Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном официально подтвердили введение QR-кода в транспорте Санкт-Петербурга. Новые штрих-коды появятся в качестве проездных билетов для автобусов, троллейбусов и трамваев. Это будет обычный бумажный билет, но с нанесенным на него QR-кодом. Рассказываем, для чего это делается и как можно будет им пользоваться.

В апреле 2022 года в Петербурге стартует транспортная реформа. Она предполагает смену коммерческих маршрутов на социальный наземный транспорт. Разумеется, количество маршрутов уменьшится и порой людям, для того, чтобы добраться из одной точки в другую теперь потребуется воспользоваться не одним транспортом, а двумя. Для этого в городе разработали "пересадочный тариф". Он позволит по одному билету сделать одну пересадку в течение часа. Тариф можно будет записать на "Подорожник", но для тех, кто не пользуется проездной картой, собираются сделать обычный бумажный билет с QR-кодом.

QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру воспользоваться проездом в наземном общественном транспорте за наличный расчет. В следующем году разовый билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метрополитена, СПб ГКУ "Организатор перевозок" и некоторых сетях розничной торговли. Срок действия такого проездного документа – три дня с момента покупки.

Билетом с QR-кодом можно будет расплатиться в транспорте, где нет кондуктора. Для этого его будет достаточно приложить к специальному считывающему устройству по аналогии с "Подорожником". На маршрутах, где кондуктор есть, билет с QR-кодом также будет работать.

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