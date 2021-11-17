91-летний актер Иван Краско сделал прививку от коронавируса

Иван Краско вакцинировался от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист Иван Краско вакцинировался от коронавируса. 91-летний актер переболел инфекцией еще год назад. Тогда недуг дался ему тяжело. Теперь же Иван Иванович отправился на прививку для того чтобы защитить свое здоровье и продолжить полноценную жизнь. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" рассказал директор актера Владислав Смородинов.

- Иван Иванович сделал прививку вакциной "Спутинк Лайт" в Михайловском театре, - отметил Смородинов.

Во время вакцинации Краско пошутил, что сразу же вспомнил школу. Вероятно, намекая на пробу Манту, которую делают для диагностики туберкулезной инфекции.

Иван Иванович заболел коронавирусом год назад, буквально спустя несколько дней после того, как отпраздновал свой юбилей. Несмотря на почетный возраст, артист очень стойко перенес болезнь, отказался от госпитализации, а также особо не жаловался на здоровье.

- Легкие не особо меня беспокоили, чувствую хвост усталости, особой радости нет, - делился своим самочувствием с "КП" артист.

Однако позже здоровье подвело Ивана Ивановича. В конце лета актер попал в больницу с микроинсультом, после которого ему пришлось долго восстанавливаться. Сейчас артист все же вернулся на сцену, но участвует лишь в небольшой роли в одном спектакле.

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