«Ноги тяжелые, будто не мои»: Актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

Ивана Краско выписали из больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний народный артист Иван Краско почти окончательно оправился после инсульта. Его выписали из больницы после недельной госпитализации. Это произошло на день позже, чем планировалась изначально, так как врачи собирали все показания звездного пациента. Но теперь Иван Иванович снова на ногах и уже "рвется в бой". Об этом "КП-Петербург" стало известно от директора артиста.

- Ивана Краско встречали сыновья и я, - рассказал "КП-Петербург" директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов. - Врачи решили, что можно продолжать лечение на дому. Сам же Иван Иванович говорит, что слабость чувствуется до сих пор. Зрение плоховато и память намного хуже стала, ноги не те. Если дословно, то говорит: "Будто не свои ноги, такая тяжесть!". В общем, последствия ощутимы после инсульта, стало гораздо хуже. Чувствует, что организм по-другому себя ведет.

Иван Краско был госпитализирован на неделю

Первым делом Иван Краско спросил у сыновей, что дома приготовлено из еды.

- Сказал, что больше всего переживает за то, чтобы дома была еда, - пояснил Смородинов. - Сигареты не просил, сказал, что больше курить не собирается, с алкоголем тоже завязал. Врачи дали рекомендации ему - не нервничать и больше отдыхать. Но он уже все равно рвется в бой. Первой просьбой его была сцена. Он уже хочет вернуться. Однако художественный руководитель театра просит его побыть на реабилитации.

Артист после инсульта успел сходить в баню Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на уговоры отдохнуть, Иван Краско намерен приехать в театр 10 сентября. В этот день играют его спектакль "Я вернулся". Однако будет ли артист участвовать в нем - пока неизвестно.

Сам же Иван Краско сейчас находится в квартире со своей бывшей женой и двумя сыновьями.

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