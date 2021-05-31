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Общество31 мая 2021 15:29

Как выглядит могила Марины Малафеевой, погибшей в аварии 10 лет назад

Жена легендарного российского футболиста Вячеслава Малафеева Марина Малафеева погибла в ДТП 17 марта 2011 года, она похоронена на Смоленском кладбище, показываем, как выглядит ее могила
Степан СТЕПАНОВ
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Показываем, как выглядит могила Марины Малафеевой, жены известного футболиста Вячеслава Малафеева.

Показываем, как выглядит могила Марины Малафеевой, жены известного футболиста Вячеслава Малафеева.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

17 марта 2021 года исполнилось 10 лет со дня смерти Марины Малафеевой - первой жены легендарного футболиста, голкипера петербургского клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева. Красивая, успешная - именно такой была Марина до трагического 17 марта 2011 года. В ту ночь 37-летняя женщина ехала на своем синем «Бентли» со дня рождения одного из солистов группы «М-16», которую она продюсировала.

Чета Малафеевых и группа М-16

Чета Малафеевых и группа М-16

Элитная иномарка мчалась по Приморскому шоссе, но в районе дома №44 случилось непоправимое. Машину занесло, выкинуло на обледеневшую обочину и подбросило в воздух. «Бентли» пробил даже рекламный щит, установленный вдоль дороги, а потом со страшным ударом затормозил в дерево. Марина Малафеева погибла мгновенно. При этом Вячеслав, узнав о ДТП, до последнего верил, что произошла ошибка, и за рулем была не его Марина.

Схема смертельного ДТП с участием Марины Малафеевой.

Схема смертельного ДТП с участием Марины Малафеевой.

Фото: Архив "КП"

- Футбол помог мне пережить потерю жены, - признавался потом Вячеслав.

Марина Малафеева была похоронена в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище на Васильевском острове. В 2012 году на ее могиле появился белоснежный памятник женщины в длинном платье с палантином на плечах. Тут же надпись золотыми буквами на белом: «Любимые не умирают, они перестают быть рядом», а ниже - «Твой светлый образ всегда с нами».

Сейчас могила Марины Малафеевой выглядит очень ухоженной. На могиле бывшей жены Вячеслава Малафеева и матери двоих их детей стоят живые цветы в вазах - розы, ярко-желтые, красные и белые хризантемы. Те, которые так любила Марина при жизни.

Могила Марины Малафеевой на Смоленском кладбище в Петербурге. Памятник был установлен в 2012 году.

Могила Марины Малафеевой на Смоленском кладбище в Петербурге. Памятник был установлен в 2012 году.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

Издалека мраморная скульптура женщины на могиле Малафеевой напоминает ангела. Именно такой она навсегда останется в памяти Вячеслава, их детей и родных.

Кстати, интересный факт. Скульптура Марины - точная копия женщины при жизни. Рост, объемы - все точь-в-точь, как у Малафеевой. Когда подходишь к памятнику близко, фигура кажется выше, но этому есть объяснение - она установлена на полуметровом постаменте.

Марине было всего 37 лет.

Марине было всего 37 лет.

Фото: СОЦСЕТИ

Марина и Вячеслав прожили в браке 10 лет. Они считались одной из самых красивых пар среди знаменитостей. Через полтора года после трагедии стало известно, что Малафеев женился во второй раз - это произошло 11 декабря 2012 года. Избранницей бывшего вратаря сборной России стала диджей Екатерина Комякова.

- Я вообще говорю, что идеальный! Катя, правда, возражает: «Я-то знаю все твои минусы». Катю я иногда раздражаю своей занудностью. Люблю порассуждать! - рассказывал о новой супруге «КП» Вячеслав.

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