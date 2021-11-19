Миллиардер Евгений Чичваркин: Смерть жены экс-сенатора Изместьева в Лондоне может быть связана с делом ее мужа о заказных убийствах

Игорь Изместьев - отбывает пожизненный срок Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

В Лондоне до сих пор устанавливают точную причину смерти жены экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, которая скончалась при странных обстоятельствах. Тело Ирины Изместьевой нашли в собственной квартире в Великобритании, она умерла во сне. Друзья женщины тут же сообщили, что погибшая не страдала какими-либо заболеваниями и была относительно молода - 52 года. Подозрения у них вызвал и тот факт, что кончина пришлась как раз на очередной виток имущественного спора в суде. Об этом писал на своей странице в соцсети петербургский бизнесмен, основатель «Евросети», миллиардер Евгений Чичваркин.

Еще больше конспирологии смерти Ирины Изместьевой добавила биография ее мужа. Экс-сенатор Игорь Изместьев отбывает пожизненный срок за заказные убийство нефтяников. Парламентарий был обвинен в руководстве дерзкой кингисеппской ОПГ. Изместьеву вменяли убийства топ-менеджера Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной и многих других. Также он был обвинен в покушении на убийство сына президента Башкирии Урала Рахимова и в терроризме. Журналист «КП»-Петербург» связался по телефону с миллиардером Евгением Чичваркиным, который сейчас живет в Лондоне и ранее был соседом Ирины Изместьевой. Бизнесмен считает, что в причинах смерти его подруги должны детально разобраться.

- У вас появилась какая-то информация по причинам смерти Ирины Изместьевой?

- Все засекречено. Все молчат. Никакой информации у меня нет. Я не знаю, там очень странное стечение обстоятельств. Когда человек умирает на очередном раунде имущественного спора, это всегда странно...

Ирина Изместьева скончалась в Лондоне Фото: СОЦСЕТИ

- Имущественный спор был в России или Лондоне?

- К сожалению, я не могу разглашать эту информацию. Я знаю об этом, но лично видел ее в последний раз полтора года назад. Ирина была весела, бодра и жизнерадостна. Мне ничего неизвестно и о каких-то ее болезнях.

- Вы писали, что у нее был кашель.

- Это писала ее близкая подруга, я сделал репост. Эта подруга тоже отказалась со мной общаться...

- Вы считаете, что есть причины для детального расследования смерти?

- Когда происходит в таких обстоятельствах внезапная смерть, в таком возрасте... В нашем веке в таком возрасте не умирают веселые, молодые и сильные. Это странные вещи. Но я не делаю выводов. Там крайне сложная ситуация с уголовным преследованием ее мужа. Тяжелая трагическая ситуация. И когда такое происходит все в целом, наверное, на это стоит обратить внимание. В этом мой посыл.

- Вы считаете, нужно проверить не связана ли история с сенатором со смертью его жены?

- Надо проверить и установить точные причины. У их адвоката есть вся информация. Но семья держит это все при себе. И я уважаю их право.

- Имущественный спор... А о каких суммах идет речь?

- Об огромных суммах. Не могу уточнить вам.

Отметим, что предварительная причина смерти Ирины Изместьевой - оторвавшийся тромб. Сейчас врачи проводят вскрытие, результаты которого они пока не оглашали.

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