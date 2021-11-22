Признался в каннибализме: Задержанный после аварии с выпавшим трупом рассказал об участии в ещё одном убийстве в Петербурге

Задержанный после выпавшего трупа из машины рассказал о другом убийстве в парке Сосновка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

История с выпавшим трупом из машины вовремя ДТП на трассе "Сортавала" в Ленинградской области начали обрастать новыми подробностями. Один из задержанных, 23-летний парень, признался в другом убийстве, которое он якобы совершил в 2020 году в парке Сосновка в Санкт-Петербурге.

- В лесопарке Сосновка в дренажной трубе с множественными колото-резаными ранами различных частей тела обнаружен труп мужчины, - сообщалось еще 28 сентября 2020 года.

Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако подозреваемого так и не нашли. И вот, спустя год, после аварии 21 ноября 2021 года, когда из багажника машины выпал труп 50-летнего мужчины, один из задержанных парней взял на себя ответственность за труп в Сосновке.

- Один из задержанных после аварии с выпавшим трупом признался в людоедстве, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Как пояснил молодой человек, ему захотелось попробовать человеческой плоти, поэтому он тогда напал на случайного прохожего.

На данный момент следователи разбираются в этом признании, а также убийстве 50-летнего мужчины.

Напомним, что труп с перерезанным горлом выпал из багажника во время ДТП в Ленобласти. Оказалось, что ранее одного из подозреваемых в убийстве 26-летнего мужчину избили у гаражей во время пьяной потасовки. Он позвал друга и они зарезали случайного мужчину, труп которого хотели закопать в Ленобласти. Расследование продолжается.

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