«Я устала смотреть на страдания родных»: 90-летняя пенсионерка с онкологией из Ленобласти рассказала, как решилась сделать сама себе операцию

Пенсионерка сама себе сделала операцию Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти следователи и врачи пытаются понять, как 90-летняя пенсионерка Клавдия Петрова в отчаянии решилась сама сделать себе операцию, оставив предсмертную записку. О трагичной истории бабушки рассказала фельдшер скорой помощи, которая и увозила старушку в больницу после кустарной хирургии. Она рассказала, что Клавдия Васильевна больна онкологией, из-за чего у нее развилась невыносимая водянка. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело, а врачи все-таки госпитализировали пенсионерку. «КП-Петербург» узнала, почему Клавдия Петрова пошла на такой отчаянный шаг, как она к этому шла и в каком состоянии сейчас.

РАК ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ

Пенсионерку во всех СМИ называют блокадницей. Однако хоть она и тяжело пережила войну, в это время находилась в Псковской области. Мать женщины умерла во время войны от онкологии, сама Клавдия Васильевна, будучи ребенком, копала окопы и воспитывала одна четверых младших братьев и сестер. Дети, по словам семьи, чтобы не умереть от голода, ели лепешки из деревянных опилок. Ее отец в это время воевал на фронте. Вернувшись, он скончался в 1945 году от воспаления легких. Чтобы обеспечить семью, юной Клавдии пришлось выйти на работу. Как рассказывают родственники, она работала и в поле, и ворочала мешки на складах.

Сейчас пенсионерка уже воспитывает правнуков. Серьезные проблемы со здоровьем у нее выявили два года назад. У женщины начались кровотечения. Тогда врачи еще не знали, что у нее рак матки последней стадии. Поначалу грешили на полипы. Онкологию же у нее обнаружили в марте 2020 года. Диагноз неутешительный – рак неоперабилен, последней стадии.

Семья пенсионерки в шоке от ее поступка Фото: СОЦСЕТИ

- Рак поздно выявили, - вздыхает внучка пенсионерки Янина. – Поначалу мы ездили в онкоцентр в Петербург, там стали этим вопросом заниматься. Собирали консилиум, потому что человек в возрасте. Нам назначили лечение. И 18 ноября 2021 года мы должны были снова туда приехать на УЗИ. Но у мамы началось то, что в народе называют водянкой. Поначалу она была на строгой диете, из-за которой сильно похудела. Но потом у нее живот стал набухать. В брюшной полости на фоне рака стала скапливаться жидкость. Из-за этого началась одышка, живот давил на легкие.

«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ УМИРАТЬ ДОМОЙ»

Пенсионерка, по словам родственников, обращалась в больницу два раза. 31 октября пенсионерка приехала с проблемой в ЦРБ Выборга. Врачи ее лечили там до 8 ноября, но живот так и остался.

- Ей кололи сначала кроворазжижающие, которые нельзя было ей давать, а потом просто мочегонные, - вздыхает внучка Клавдии Петровой. - Так с животом мы и забрали ее из больницы домой 8 числа. И через пару часов после этого бабушке пришел положительный тест на коронавирус. Хотя она утверждает, что у нее не брали мазок, только у соседей. Никаких простудных симптомов у нее не было. Мы сомневались, бабушке назначили новый тест через неделю. Но мы настояли, чтобы его взяли раньше, так как самочувствие ухудшалось. А нам необходим был тест, чтобы ее лечили по основному заболеванию, а не в «ковидарной» больнице. И второй тест мы получили отрицательный, нам об этом сообщили по телефону.

После отрицательного теста родственники, по их словам, вызвали скорую помощь из-за проблем с животом.

Пенсионерка воспитывает правнуков (на фото в бирете) Фото: СОЦСЕТИ

- Но в ЦРБ тот же самый тест на коронавирус в их базе оказался положительным, поэтому бабушку собирались увезти в «ковидарий», - делится Янина. - Бабушка слезно просила маму забрать ее из больницы домой, и мама ее забрала. По приезду домой бабушка попросила ее больше никуда не возить и дать умереть в своей постели. Мы стали выяснять, что же произошло с результатами теста. Как нам объяснила фельдшер, был сбой в программе. Мама съездила к онкологу, выяснила все про тесты. И мы хотели опять ее везти в больницу. Но не успели...

ОПЕРАЦИЯ КУХОННЫМ НОЖОМ

В день кустарной операции дочка Клавдии Петровой, по словам родственников, разрывалась между двумя квартирами.

- Я работала в этот день, мой ребенок был не в школе, это суббота была, - продолжает внучка пенсионерки. – Маме надо было сбегать ко мне, чтобы моя дочка позавтракала и ушла погулять. Потом мама вернулась к бабушке и позвонила мне с истошным криком. Бабушка лежала на спине, хотя до этого на спине вообще не могла дышать. И вот она лежит на спине, а из брюшной полости вытекает вода. Как оказалось, она сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у нее было, но совсем немножко. Никто и подумать не мог, что такое может случиться.

Родственники стали расспрашивать Клавдию Петрову – что ее толкнуло на операцию самой себе.

- Она сказала, что хотела облегчить боль. Говорила: «Не могу смотреть, как мучается дочка». Из-за живота бабушка не могла передвигаться. Она ходила в туалет, могла встать чай сделать, но ей это давалось с большим трудом. Она не хотела быть обузой. Она сильная, очень сильная. Но боль была сильнее нее, - вздыхает Янина. - Помимо боли была безысходность, она понимала, что ее опять отфутболят врачи. Сколько раз мы ее возили к ним, и они ничего не делали. При этом она насмотрелась телевизора про коронавирус. И думала, что больше не увидит нас, если ее увезут.

Сейчас пенсионерка переживает за семью Фото: СОЦСЕТИ

«ТЕПЕРЬ БАБУШКА БОДРА»

После операции пенсионерку сразу же госпитализировали в больницу на скорой.

- Бабушку сначала положили в ЦРБ Выборга, - делится Янина. – Ей там делали операцию – ревизию, не задела ли она себе органы. После операции поставили дренаж, чтобы вода отходила. Сейчас ее перевели в ковид-центр, потому что новый тест показал коронавирус. Она его переносит бессимптомно. С бабушкой я теперь общаюсь по телефону. Она до сих пор говорит: «Простите». Она очень напугана, следователи постоянно ходят к ней, она не понимает, что происходит. Думает, что мы в опасности из-за нее, что нас могут наказать. В целом же она бодрая. Легкие чистые. Но после операции у нее упал гемоглобин, и его нужно привести в порядок, улучшить состояние, снять болевой синдром.

Сейчас пенсионерка в стабильном состоянии. А комитет здравоохранения Ленобласти проводит проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

«Женщина была на амбулаторном лечении по своей воле»

- Пациентка ранее дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице, - поясняют в администрации Ленобласти. - По поводу асцита ей была рекомендована хирургическая помощь, а дальнейшее уточнение онкологического диагноза и лечение предполагалось проводить в Ленинградском областном онкодиспансере. В ноябре к женщине была вызвана скорая помощь, и медиками было принято решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды – оба раза результаты были положительными. Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оставила предсмертную записку: Блокадница с онкологией сама сделала себе операцию, не дождавшись помощи врачей

Женщина чудом осталась жива, а в комитете по здравоохранению Ленобласти начали проверку (подробнее)

Комздрав Ленобласти начал проверку ЧП с блокадницей, которая сама сделала себе операцию

Женщина с онкологией не смогла получить медпомощь и решилась на отчаянный шаг, написав предсмертную записку (подробности)