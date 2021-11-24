Ника Белоцерковская заступилась за доктора Курпатова и раскрыла страшную правду о болезни его любовника

Раскрылась правда о болезни предполагаемого любовника доктора Курпатова. Фото: предоставлено "КП"

Блогер и издатель Ника Белоцерковская заступилась за доктора Андрея Курпатова после ареста его ассистента Алексея Иевского из Петербурга, пойманного на краже часов и люксового авто. Напомним, 25-летний молодой человек не считает себя мошенником, а его отец утверждает, что все вещи его сына были щедрыми подарками от психотерапевта – даже переписанный земельный участок и коммуналка в центре Северной столицы. Более того, вскрылась интимная переписка бывших коллег, где Курпатов и Иевский называют друг друга «малышом» и «зайчиком» и выглядят любовниками. Однако в один момент они поссорились. Ассистент утверждает, что застал начальника за изменой с другим мужчиной. С тех пор друзья общаются только через суд.

По словам близкой подруги доктора Курпатова Ники Белоцерковской, все намеки на якобы гомосексуальный роман между мужчинами – ложь ради шантажа. Как рассказала светская львица в своем Instagram-аккаунте, психотерапевт взял на работу юного Алексея Иевского исключительно из жалости. В итоге парень вошел в доверие и получил генеральную доверенность на финансовые активы доктора.

Подруга Курпатова утверждает, что его ассистент-мошенник был больным гомосексуалистом. Фото: СОЦСЕТИ

- У него тяжелое заболевание, передающееся половым путем. То, что он гомосексуалист, мы знали с самого начала. Прекрасно знали и его гражданского мужа. Вместе они потом и стали воровать деньги, причем в очень приличных размерах. Он выводил деньги на подставные счета и украл почти что миллион долларов. А его отец почуял, что можно не отдавать имущество и распространяет гнусные фейки, - эмоционально сообщила Белоцерковская.

Тем временем суд в Петербурге оставил Иевского в СИЗО. Свою вину он по-прежнему не признает.

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