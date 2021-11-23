Суд продлил арест помощнику доктора Курпатова, которого тот обвиняет в мошенничестве

В СИЗО Иевский пробудет до 28 ноября ФОТО: Объединенная пресс-служба судов

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу Алексея Иевского. 25-летнего парня обвиняют в мошенничестве, а именно в присвоении имущества знаменитого психолога Андрея Курпатова.

- 6 октября 2021 года Иевскому было предъявлено обвинение в том, что он, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля "Porsche Cayenne Coupe", заведомо осознавая, что машина в собственность Курпатова оформлена не будет, похитил со счета потерпевшего 9 342 000 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Свою вину Алексей отрицает. Он утверждает, что это была не кража, а подарок от известного доктора. Во время судебного заседания Иевский даже порекомендовал Курпатову прочитать его же книгу "Как пережить развод".

Больше года Иевский близко общался с Курпатовым, после чего оказался в СИЗО ФОТО: соцсети

Завершить судебное заседание Иевский решил на лиричной ноте - попросил разрешить ему сыграть на фортепиано, так как сильно скучает по занятиям музыкой. Композицию задержанный выбрал соответствующую - "Позови меня с собой".

Но ни музыкальная пауза, ни показания свидетеля о добропорядочности Иевского не помогли изменить решение суда. Меру пресечение продлили.

- На судебном заседании 23 октября сторона защиты просила избрать домашний арест, аргументировав это тем, что скрываться от следствия Алексей не намерен Но суд оставил постановление без изменений. Иевский останется в СИЗО до 28 ноября, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По статье о мошенничестве Алексею Иевскому грозит до 10 лет лишения свободы.