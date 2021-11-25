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Общество25 ноября 2021 8:36

Тренер по плаванию Александр Ильин отказался надевать маску в суде в Петербурге

Заседание должно было состоятся из-за аналогичной истории, но в аэропорту Пулково
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Тренер по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску в петербургском суде

Тренер по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску в петербургском суде

Фото: принтскрин видео.

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильи продолжает стоять на своем. В четверг, 25 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге должно состояться судебное заседание по административному делу. 22 ноября Ильина задержали в аэропорту Пулково за то, что он отказался надеть маску. В суде тренер снова заявил, что не будет этого делать.

Как пояснили в пресс-службе судов Северной столицы, из зала суда наставника спортсменов удалили и вызвали сотрудников полиции. Но и с ними Ильин решил вступить в спор.

- У нас введена повышенная готовность? Нет. Согласно постановлению 417 повышенная готовность введена для органов управления. Для населения оно не вводится. Если будет, я будут обязан подчиняться сотрудникам МЧС, - заявил в коридоре суда Ильин.

- Вы отказываетесь исполнять постановление правительства Петербурга? - спросил у него полицейский.

- Я не отказываюсь. Вы не предоставили мне всю информацию, - увильнул снова тренер.

Однако маску так и не согласился надеть. Чем закончились препирания Ильина с полицией, пока что неизвестно. "КП-Петербург" следит за развитием ситуации.

Напомним, что Ильина задержали в Пулково, когда команда по плаванию, которую он тренирует, возвращалась домой с чемпионата России. Тренера повалили на пол и надели наручники. Подопечная Ильина Виталина Симонова начала эмоционально и с обсценной лексикой выражать свое негодование. За это ее привлекли к уголовному делу.

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