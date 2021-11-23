Тренер по плаванию Александр Ильин пожаловался на полицейских, задержавших его в Пулково за отсутствие маски

Заседание по делу тренера-безмасочника Александра Ильина перенесли на 25 ноября.

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин раскритиковал действия полицейских, задержавших его в Пулково за отсутствие маски. Напомним, мужчину заковали в наручники и возбудили в отношении него административное производство за неповиновения сотруднику МВД. А его ученице Виталине Симоновой и вовсе досталось уголовное дело за грубые оскорбления стражей порядка.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, после задержания Ильин позвонил в службу 112 и пожаловался, что ему не дают написать заявление на полицейских.

- Мужчина заверяет, что сотрудники полиции не предъявили документы, не представились, а якобы начали сразу заламывать ему руки, валить на пол, - пояснил источник «Комсомолки».

Во вторник, 23 ноября, в Московском районном суде должен был состояться суд по делу заслуженного тренера. Однако, как сообщили «КП-Петербург» в объединенной пресс-службе судов города, заседание перенесли на 25 ноября, 10:00. Тренеру дали время, чтобы найти адвоката.

Тем временем в СК считают действия полиции правомерными. Однако следователи все равно проведут проверку на предмет возможного превышения полномочий стражами порядка.