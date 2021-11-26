Умер легендарный тренер «Зенита» и сборной СССР Герман Зонин. Фото: Илья СМИРНОВ

В Санкт-Петербурге умер легендарный тренер «Зенита» и сборной СССР Герман Зонин. Иконы советского футбола не стало на 96-м году жизни. В сентябре он праздновал юбилей. О причинах смерти Германа Семеновича не сообщается. Сейчас с футболистом прощается вся футбольная Россия.

- Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий советский тренер. 95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но и у гвоздей есть срок. Светлая память Герману Семеновичу Зонину, - пишет комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

В «Зените» тоже простились с бывшим тренером. Хоть Герман Зонин и не привел петербургский клуб к чемпионству, но взрастил будущих чемпионов СССР – Давыдова, Мельникова, Ларионова и Клементьева.

В 2019-м году Германа Зонина и его супругу поздравляли с 70-летием со дня свадьбы. Фото: Смольный

- Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Германа Семеновича. Зонин возглавил клуб в 1973 году и в 1976-м имел реальный шанс впервые сделать команду впервые призером чемпионата СССР, но для этого не хватило удачи и всего одного очка, - вспоминают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что Герман Зонин прошел Великую Отечественную войну, после которой сконцентрировался на футбольной карьере в Ленинграде. В 60-х Герман Семенович начал преподавать на кафедре футбола спортивного института им. Лесгафта. В итоге он стал уважаемым доцентом и кандидатом педагогических наук. Удивительно, но его командировали в Бирму, сборная этой страны позже выиграла Азиатские игры под руководством мастера. Общепризнанный авторитет Зонин получил как тренер «Зари», которая сенсационно стала чемпионом СССР в 1972 году. В 2019-м году Петербург поздравлял легенду советского футбола и его супругу Нину Максимовну с 70-летием совместной жизни в браке.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам выдающегося тренера.

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